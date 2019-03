Habitualmente, no nos encontramos a miembros de la realeza muy activos en las redes sociales y todavía menos sumándose a los retos virales que se ponen de moda. Aunque Carlota Casiraghi es la excepción. Y se la puede permitir. La hija de Carolina de Mónaco se ha unido al último que ha lanzado su gran amiga Stella McCartney.

Casiraghi se une al reto viral (y solidario) lanzado por Stella McCartney

La royal más moderna de los tiempos ha lanzado un mensaje (con vídeo incluido) a través de la cuenta de la firma. Y estas han sido sus palabras: “Hoy me uno a la campaña de Stella McCartney There She Grows, dedicandole mi árbol a mi hermana Alexandra y retando a mi amiga Alexia a participar. La fundación de Stella hará una donación para salvar un árbol en su nombre. Ayúdanos a crear conciencia en lo que se refiere al Leuser Ecosistema al dedicar un árbol con el hashtag #ThereSheGrows”.

Una causa que irá a parar a Canopy Planet, una ONG dedicada a la protección del Ecosistema Leuser, en Indonesia. Según contó la diseñadora en uno de sus vídeos, cada dedicatoria que se publique, la diseñadora realizará una donación como parte de la fundación Stella McCartney Cares Green. El Ecosistema Leuser la última área forestal del planeta en la que cohabitan elefantes, rinocerontes, orangutanes y tigres y se encuentra amenazada.

Las hermanas mantienen una muy buena relación

Carlota Casiraghi no ha sido la única celebrity que ha querido poner su grano de arena en esta bonita iniciativa. También cabe destacar a estrellas internacionales de la talla de Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Heidi Jlumm o Karlie Kloss, entre algunos de los nombres conocidos.

Volviendo a la hija de Carolina de Mónaco, no es de extrañar que haya querido dedicar su árbol a su hermana pequeña. La relación entre Carlota Casiraghi y su hermana pequeña, Alexandra de Hannover, siempre ha sido muy buena. De hecho, ambas han posado juntas en más de un acto tanto públicos como privados. Y además de la causa, Carlota ha aprovechado para mostrar de paso su cariño y amor incondicional a su hermana.