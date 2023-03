Carlos Vives defiende a Shakira: "Cada uno exorciza el dolor de una manera”

Carlos Vives sabe que la música es terapéutica, y eso es lo que ha sucedido con su amiga Shakira. Tras la ruptura de esta con Gerard Piqué, son varios los éxitos musicales en los que la colombiana ha abierto su corazón y le ha mandado más de un recado a él y a su nueva pareja, Clara Chía. El cantante, que ha visitado España para celebrar sus más de 30 años sobre los escenarios, ha defendido a su amiga. Sabe que la situación sentimental por la que esta está atravesando es la que es y que utiliza sus letras como un medio de sanar: “Creo que un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no?”.

Utilizar la música como vehículo para transmitir vivencias y mensajes es algo que siempre se ha hecho. “Por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así”, explicaba para que todo el mundo entendiera. ‘Te quedé grande’ es la última canción con la que la cantante colombiana ha roto el panorama musical. Junto a Karol G, muy directas, han expresado cómo se sienten ante la etapa que afrontan y la relación de sus exparejas. La posible infidelidad, la separación con hijos, el divorcio…son muchas las heridas y pocos los consejos que ofrecer en este tipo de situaciones. Carlos Vives, que ha sentido ese dolor, le ha aconsejado que “nada es tan difícil cuando a uno le pasa” aunque sí hay que ser fuerte “cuando algo que has construido se te derrumba”.

Él mismo ha tenido ocasión de hablar con Shakira y mostrarle todo su cariño, como lo hace en público. Tiene la esperanza de que lo van a superar todos: “Quiero que ella sea feliz, que todos sean felices. Cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos lo sean”. Los dos cantantes mantienen una gran amistad desde hace años, que se fortaleció tras 'La bicicleta', otra canción biográfica de la cantante donde narraba su historia de amor con el padre de sus hijos y al que, incluso nombraba en un verso. Esto ya no sucede y, entre risas, reconoce que no es necesario y que a Barcelona no va a ignorarla por todo lo que ha supuesto para su trayectoria.

Además del cariño de Carlos Vives, Shakira ha recibido también el apoyo de Karol G. La cantante es el otro pilar fundamental de ‘TQG’, canción incluida en su próximo disco, 'Mañana será mejor', con 17 canciones inéditas. En su entrevista del 28 de febrero en 'El Hormiguero', en su primera visita a España, ha reconocido que han volcado lo que sentían en el videoclip y la música. Comparte, al igual que el cantante, que no ha habido intención de dañar a nadie y que han querido cerrar con esta canción una etapa. Entiende que si “no podemos cantar canciones, qué hacemos”.

Este single ha vivido diferentes etapas hasta que se ha publicado antes de finales de febrero de 2023. Cuando la canción llegó a los oídos de Karol G, no se sentía muy identificada, entendía que “no quería más polémica”. Estaban muy recientes las canciones donde hablaba de su expareja Anuel y no quería más. Después cuando sucedió todo esto, llegó Bizarrap y decidieron atrasar el estreno en favor de la impactante sesión que ya lleva más de 300 millones de visitas. Lo cierto es que se ha convertido en toda una revolución, su explosivo vídeo lleva ya en 5 días más de 100 millones de visualizaciones.