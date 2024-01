Carlos Sobera, víctima de una estafa en redes

Muchos son los rostros conocidos que están siendo víctimas de estafas dentro del universo 2.0. Tras Martiño Rivas y Antonio Resines le ha tocado a Carlos Sobera. El presentador de ‘First Dates’ se ha situado en el centro de atención de todas las miradas al ser la imagen de un fraude viral en Twitter (ahora X) con contenido relacionado con las criptomonedas.

Son varios los usuarios de esta red social los que se han quejado de que la fotografía de Carlos Sobera otorga cierta veracidad a distintas páginas cuya publicidad no resulta ser del todo cierta. Y es que, aunque en X estas publicaciones aparecen señalizadas como lo que son, lo cierto es que el filtro que han pasado y que debería indicar que se trata de una estafa no está siendo del todo preciso.

En los anuncios pueden verse tanto imágenes creadas como con Inteligencia Artificial como con aplicaciones de edición en las que la cara del periodista cobra todo el protagonismo. Incluso en algunas de ellas aparece siendo detenido por la Policía, lo que hace que el contenido de la noticia sea aún más atractivo para quieres dan click y caen en la trampa: “Sobera Carlos lo admite abiertamente: ‘¡No me avergüenzo de mis palabras!’”, “¿Qué pasará ahora con Carlos Sobera? Este podría ser el final de su carrera”, son algunas de las frases que los estafadores utilizan a modo de gancho para generar más tráfico en sus webs.

Twitter lo vuelve a hacer. Tras soltar una estafa sobre Carlos Herrera y David Broncano, ahora toca Carlos Sobera. Los tweets patrocinados ahora la han tomado con el presentador y han vuelto a crear una web falsa de RTVE para soltar la estafa en cuestión. No entréis. pic.twitter.com/iYAdcdfbPA — #PorQuéTT (@xqTTs) January 16, 2024

El objetivo de quienes lanzan este tipo de publicidad engañosa no es otro que el de promocionar una plataforma de criptomonedas. Es por ello que en la imagen principal del enlace aparece una supuesta entrevista en la que Sobera estaría hablando de esta página web, pero lo cierto es que no es así, y el maestro de ceremonias no está vinculado a ninguna red de esta índole.

Carlos Sobera no ha sido el único: otros famosos afectados por un fraude 2.0

Aunque el protagonista en cuestión aún no se ha pronunciado sobre este suceso, sí que lo ha hecho RTVE. La corporación denunció públicamente lo que estaba sucediendo, ya que se estaba utilizando la interfaz de su web para dar veracidad a una noticia falsa y que así tuviera una mayor difusión. Ya sucedía hace tan solo unas semanas también con Carlos Herrera, razón por la que el ente público se vio obligado a anunciar un comunicado esclarecedor.

“Estafa: RTVE no ha difundido esta falsa entrevista a Carlos Herrera sobre una plataforma de criptomonedas”. Además, RTVE asegura en su comunicado que la web “está catalogada como sospechosa en un análisis realizado con la herramienta Virus Total” y la FMA, el regulador financiero de Austria, aconseja “a los inversores que no deban realizar transacciones” con este proveedor para evitar cualquier tipo de problema.