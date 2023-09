Carlos Sobera estalla en lágrimas al escuchar a Ana Obregón

Carlos Sobera y Ana Obregón recordaron juntos a Aless Lequio en el primer programa de 'El Musical de tu vida'. Ambos vieron imágenes inéditas del hijo de la actriz, fotos y vídeos que reflejaban lo especial que era. El joven, que falleció en el mes de mayo de 20220 cuando tenía 27 años, dejó un grandísimo vacío en su madre, quien no podrá olvidarle jamás, al igual que todo su entorno. Un dolor compartido esta vez con Carlos Sobera, que no pudo contener la emoción al ver a Ana Obregón completamente rota. Y es que su fallecimiento provocó en ella una enorme tristeza, sentimiento que ha tornado con la pequeña Ana Sandra, para quien tuvo unas preciosas palabras en el espacio de Telecinco y quien, según ella, le había devuelto las ganas de vivir.

Carlos Sobera escuchó muy atento a su invitada, Ana Obregón

"Tenemos unas imágenes inéditas de vuestra felicidad. La felicidad de una madre y un hijo que están juntos y son inseparables y que demuestra que nunca el tiempo es perdido cuando ese tiempo lo pasas con los seres que precisamente quieres", comenzó diciendo el presentador antes de que el programa emitiera por primera vez estas instantáneas de Aless Lequio que nunca habían visto la luz. Carlos Sobera empezó a llorar, de hecho, incluso se le quebró la voz. Si bien en un principio intentó mantener la compostura, los espectadores fueron testigo del momento en el que rompió a llorar. Tratando de no ser protagonista, Carlos Sobera se limitó a secarse el rostro y a escuchar a su primera invitada, Ana Obregón. "Lo que me ha ocurrido a mí es una tragedia que no se la deseo a nadie. Pero esos momentos que he vivido tan maravillosos, como decía mi hijo, 'Colecciona momentos'", continuaba ella. Esta reflexión emocionó más si cabe al presentador, dejando ver que estaba muy de acuerdo con ella.

La reacción es especialmente llamativa si se tiene en cuenta que Carlos Sobera no suele mostrar esta faceta en televisión. El comunicador suele apostar por el humor, pero la crudeza del relato de Ana hizo imposible que esto sucediera. Delicado, empático y con la intención de que Ana se sintiera a gusto en el plató, el de Baracaldo logró cautivar a la audiencia. Los espectadores así lo hacían saber en redes sociales, donde destacaron el tremendo manejo del presentador en el plató y ante cualquier situación que se le presente. Mimó a su invitada y acompañó a la empresaria en los recuerdos de su hijo, a quien nadie ha podido olvidar tras su marcha.

Todo un homenaje para Ana y su vida en el que gritó al mundo que vivirá su vida como ella desee y no como espera el resto. "Ni me importa la opinión de nadie, me importa mi vida y el derecho a hacer con mi vida lo que me dé la gana (...) Mi hijo, dos semanas antes de dejarnos, me pidió un boli y un papel. Dijo que quería dejar un hijo en la tierra, 'prometedme que lo vais a hacer'. Fue su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no cumpliría el último deseo de su hijo? Anita huele a él. He vuelto a vivir, la vida ahora tiene significado", aseguró.