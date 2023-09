El inesperado mensaje de Carlos Sobera a Rodolfo Sancho

Carlos Sobera se ha pronunciado sobre el caso de Daniel Sancho, que más de un mes después de estallar, tiene conmocionado el país. El asesino confeso de Edwin Arrieta continúa en la prisión de Koh Samui (Tailandia), donde recibe la visita de su madre, Silvia Bronchalo, que no se separa de su hijo. Este lunes, se reavivaban los rumores de un distanciamiento con Rodolfo Sancho después de personarse en la Corte provincial de la isla. Coincidiendo con esta 'guerra fría' que, según varios medios, parece haberse abierto entre los padres del joven de 29 años, Carlos no ha dudado en pronunciarse sobre el atroz crimen. También ha dedicado unas palabras al actor y al resto de su familia. "Él ha cambiado la vida de una persona matándola. Todo eso es durísimo. No va a ser fácil esta travesía”, comenzaba diciendo.

Vídeo: Europa Press