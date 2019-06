10 «Lo que me habéis hecho no tiene nombre»

El domingo pasado, a Carlos lo castigaron por saltarse las normas de seguridad y del palafito. Como castigo, lo obligaron a convivir con Violeta, con quien ya se ha enfrentado en numerosas ocasiones. En la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, el Pirata Morgan’ le levantó el castigo. Una decisión que se tomó a la tremenda: «Llevo un mes y medio sin hablar con nadie, sin recibir ningún mensaje de un familiar. No me han dado ninguna recompensa nunca. Me han castigado ya tres veces. Me tienen puteado. Han conseguido lo que querían, que es joderme y noquearme. ¡Me quiero ir ya de aquí! Lo que me habéis hecho no tiene nombre».