Durante los últimos días mucho se ha hablado de una supuesta relación entre Carlos Lozano y Mayka, concursante de ‘La isla de las tentaciones’

Hace unos días, Miriam Saavedra soltaba el bombazo de que su ex, Carlos Lozano, habría comenzado una nueva relación al explicar que no mantenía ningún tipo de contacto con su ex. «Cuando estás con una pareja… él tiene una pareja, no sé si lo sabéis. Creo que le compete a él decirlo. Cuando una persona tiene pareja tiene que respetarla. Ella es muy guapa y muy joven, os voy a dar un dato, está en ‘La isla de las tentaciones’. Ahí os lo dejo», comenzó diciendo Saavedra. En ese preciso momento, saltó el nombre de Mayka, que entró a ‘La isla de las tentaciones’ con su novio Pablo y que en la isla está viviendo un romance con Óscar Ruiz, tentador de la primera edición.

Carlos Lozano niega este romance pero sí la conoce

El popular presentador ha sido uno de los hombres más buscados desde que saliera a la luz esta información. En declaraciones a Europa Press, Lozano ha aclarado cuál es su verdadera relación con Mayka. “Es mentira, Miriam se inventa mucho las cosas”, “Como Alicia en el país de las Maravillas, igual. Nada, mentira todo, se lo inventa no sé por qué. Yo no conozco a Mayka además», ha comenzado diciendo. Aunque sí que ha asegurado que se han conocido y han mantenido conversación a través de las redes sociales: «No nos conocemos en persona, solo nos conocemos por haber hablado en redes un par de veces”, asegura Carlos Lozano. Puedes ver el vídeo completo con todo lo que tiene que decir al respecto, a continuación.

Carlos Lozano está muy molesto con que algunos medios de comunicación difundan este tipo de información sin llamarle para contrastar. De hecho, está muy cansado de estar en el punto de mira por culpa también de su ex, Miriam Saavedra. Así mismo lo ha querido aclarar él. “Es que me aburre. Es que no tiene sentido todo esto. Es absurdo todo. Todo es mentira, noticias falsas sin contrastar… Esto es una mierda, entonces ya estoy cansado. Entonces me dedico a otra cosa y punto, cuando tengáis algo importante pues me llamáis y si no tranquilo, a mi vida”, ha confesado.

Carlos Lozano está desaparecido de la prensa

El presentador está viviendo su vida alejado de la televisión y sin querer entrar en ciertos temas. De hecho, incluso ya no comparte contenido a través de las redes sociales. Su última publicación fue de hace más de un año, concretamente del 19 de junio de 2019 cuando terminó su aventura de la pasada edición de ‘Supervivientes’. Por aquel momento, Lozano compartió un vídeo agradeciendo todo el cariño recibido por parte de sus seguidores. «Mereció la pena esta aventura pero más mereció la pena ver cómo me habéis apoyado y lo mucho que me queréis, eso es lo máximo 😘 ¡Arriba la resistencia!», escribió junto a la publicación. Desde entonces, ni rastro de él en las redes sociales.

Además, sus apariciones televisivas también han ido menguando a un ritmo vertiginoso. Precisamente, en una de sus últimas entrevistas en la pequeña pantalla estalló contra su ex, Miriam Saavedra. Esto tuvo lugar en septiembre del pasado año cuando acudió a ‘Sábado Deluxe’. Por aquel entonces, todavía seguía manteniendo una relación con Miriam pero él necesitaba una estabilidad que ella no le podía dar. «Creo a Miriam hasta el final pero no puedo vivir así. Si me quieres tendrás que demostrármelo. Me he pelado con todo mi entorno por ella. Me ha dejado como un ridículo y como el cornudo de España«, explicó por aquel entonces Lozano en el programa de Telecinco.

Lozano no podía seguir con Miriam Saavedra

De la misma forma, aseguró que la reina inca le ha pedido en numerosas ocasiones perdón. Sin embargo, consideraba que ya no puede más. «He sido fiel a Miriam los cinco años que he estado con ella, que ya es decir… No me gusta su estilo de vida, sale de fiesta hasta tarde y se rodea de mala gente. A Miriam le digo que tenga valor y que aclare las cosas de su relación con Hugo Castejón. Tiene que pensar si quiere estar conmigo. Le pedí matrimonio aquí y me hizo la cobra. Quiero que me demuestre cómo me ama, primero arreglarlo y después hacer el amor«, relató durante su intervención en la tele. Desde entonces, poco hemos sabido ya de Carlos Lozano y sus posteriores líos amorosos.