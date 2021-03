Carlos Lozano está destrozado tras la repentina muerte de su hermana, María Pilar, que falleció a los 65 años tras sufrir una insuficiencia coronaria

Nuevo golpe para Carlos Lozano y su familia. El presentador ha dado el último adiós a su hermana, María Pilar, quien falleció la pasada semana a causa de una insuficiencia coronaria a los 65 años. La hermana de Lozano se encontraba en su domicilio de Arganda del Rey cuando sufrió esta enfermedad y poco se pudo hacer por su vida. Fue el pasado 12 de marzo cuando ocurrieron los hechos y desde entonces, Carlos Lozano está completamente destrozado por la repentina muerte.

Carlos Lozano, completamente destrozado por la muerte de su hermana

Tal y como adelanta la revista ‘Diez minutos’, el presentador y su familia dieron el último adiós en el cementerio de La Paz, en Alcobendas, donde todos sumidos en la tristeza se despiden de María Pilar. Tanto el presentador como su familia están rotos de dolor por el golpe tan duro que la vida les acaba de dar. Esta trágica noticia llega tan solo unos días después de que se despidiera de Álex Casademunt, el concursante de ‘Operación Triunfo’ que perdió la vida en un accidente de tráfico. Hay que recordar que Carlos Lozano fue el presentador de esta primera edición del talent show, por lo que también fue un golpe para él.

Ahora esta tragedia ha llegado a su familia y Carlos Lozano está completamente destrozados por la inesperada muerte de su hermana. El presentador no se separó ni un solo momento de su madre, además de que hizo piña con los suyos. También estuvo muy pendiente de su sobrina y del resto de presentes, entre los que se encontraba también Mónica Hoyos. La colaboradora de televisión, de riguroso luto, quiso acompañar a Carlos en estos momentos tan complicados para él. Hay que recordar que es la exmujer de Carlos y madre de su hija Luna, por lo quiso también darle el último adiós a la que fuera su cuñada, demostrando así que ahora los exs mantienen una relación cordial.

Hace dos años, el presentador perdió a su padre

Están siendo unos años muy complicados para el también actor y su familia. Hay que recordar que a principios del año 2019 fallecía también su padre, uno de sus grandes apoyos de su vida. «Ya está descansando en paz. Está en Puertollano (Castilla La-Mancha), ya que él era manchego y queríamos que estuviera en su tierra», aseguró a este medio por aquel entonces. «Tenía 86 años y ya estaba malito. No ha sufrido nada, porque estaba casi en coma», nos contó por aquel entonces con la voz cortante debido a la difícil situación que está viviendo. Además, ha sido un duro varapalo por el que «estoy sin dormir desde que recibí la noticia», confirmaba a este medio. Ahora, su familia recibe un nuevo revés. Ahora, de momento no se ha pronunciado públicamente respecto a la muerte de su hermana, María Pilar. Prefiere vivir el duelo en la más estricta intimidad.

Completamente alejado del foco mediático y la televisión

Carlos Lozano está viviendo una etapa mucho más tranquila televisivamente hablando que en ocasiones anteriores. El presentador se mantiene alejado del foco mediático. La última vez que lo escuchamos fue precisamente tras la muerte de Álex Casademunt, donde entró a hablar en diferentes programas de televisión, entre ellos ‘El programa de AR’. “Estoy muy dolido, creía que era fake, lo he pasado fatal”, comenzaba diciendo. “El cariño que le he tenido a todos los concursantes, es como de la familia. A mi lo del accidente y cómo fue no me interesa (…) Fue un chaval con el mundo a sus pies. Era todo corazón, es una pena con 39 años. La vida es muy injusta. Sobre todo para los que nos quedamos y lo sufrimos”, continuaba diciendo el popular presentador.

“Y esto después de lo de Quique San Francisco… Era y es, siempre estará en mi recuerdo, una persona que estaba de broma siempre. Se ha tomado la vida con una filosofía maravillosa. Él siempre era un señor y un gran trabajador. Dándolo todo, levantando escenarios. Me quedo con esa parte de Álex. No me lo puedo creer, se me pone la piel de gallina. Pero toca asumir las cosas, mucha pena, poco más puedo decir”, concluía roto de dolor.

Además, esa misma mañana se despidió de Álex Casademunt a través de su perfil de Twitter, donde es algo más activo que en Instagram. «Con mucho dolor en mi corazón por la pérdida de Alex Casademunt, mi más sentido pésame a la familia y amigos, siempre serás uno de mis niños, descansa en paz amigo, siempre estarás en mi corazón», escribía en esta red social donde acumula más de 27.000 seguidores.