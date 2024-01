Carlos Latre desvela qué relación tienen Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Vídeo: Europa Press

Desde que saliera a la luz la separación entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas al poco de darse su 'sí, quiero', son muchos quienes desean que la expareja retome su relación sentimental. Parece ser el caso de Carlos Latre, amigo de la cantante, que ha confesado que "ojalá" vuelvan a estar juntos: "A mí Miguel me cae espectacular. Me parece un tipo elegantísimo amabilísimo y educadísimo y a Laura ya sabéis que la adoro, que la quiero con la fuerza de los mares", desvelaba en su última aparición pública. Aunque no se ha querido pronunciar sobre si han vuelto o no, asegura que "yo sé que tienen una buena relación, que se tienen mucho respeto y que se quieren mucho y han tenido momentos maravillosos. Espero que les vaya muy bien juntos o por separado".