Carlos Latre estuvo a punto de arruinarse: "Desde el barro te das cuenta de quién eres"

Este martes, Carlos Latre ha concedido una entrevista a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Allí ha hablado de su exitosa carrera profesional, de su vida sentimental y de ‘El mundo de Chema’, su propia serie, donde interpretaba hasta 50 personajes diferentes, y en la que, tal y como ha contado, “fundió todos los ahorros”. Es un aspecto de su vida que no todo el mundo conoce sobre él: estuvo punto de arruinarse. Fue en el año 2006 cuando decidió invertir todo su dinero en una producción audiovisual que resultó ser un fiasco.

Latre lo pasó muy mal económicamente y pasó una época difícil. Su mala decisión financiera coincidió con su paternidad. Él y su mujer, Yolanda Marcos, acababan de ser padres. Aquello dio paso a una crisis personal e, incluso, de pareja: “Solo desde el barro, desde lo más profundo de la soledad, te das cuenta de quién eres, quién te rodea, qué tienes y cuál es el punto de partida. Hay que dar saltos al vacío, pase lo que pase, y yo siempre me voy a tirar”. En su caso, este revés le hizo acercar más todavía sus posturas con su mujer, con la que llegó a estar dos años separados. "Aprendimos muchísimo y nos unimos mucho Yolanda y yo", explica. Ahora se encuentra en un excelente momento a nivel profesional, pero no olvida los baches que ha tenido que afrontar: "Yo siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada. Y yo siempre salto... Siempre llevas un aprendizaje, una lección de vida", ha confesado al respecto. Sigue convencido de que parte del éxito se basa en el esfuerzo y en "la renuncia", pero también en una parte de intuición: "Lola Flores no sabía cantar, ni bailaHay un montón de intangibles que no tienen que ver con lo técnico, sino con la piel".

Es uno de los humoristas e imitadores más queridos de nuestro país gracias a su capacidad para imitar voces de manera extraordinaria. Domina tan bien su talento que un equipo científico ha estudiado su cerebro para evaluar si su habilidades de imitación y observación tienen aplicaciones en el tratamiento de trastornos y daños neurológicos relacionados con el lenguaje. "Tengo una capacidad de observación por encima de la media. Después de los primeros estudios, la media de observación de una persona "normal" es de entre un 60 o 70% y yo tengo un 98", explica. Tal y como él mismo asegura eso significa que además de estar pendiente de su conversación con Risto, "también ve todo lo que pasa detrás, todo lo que está pasando delante".

En su encuentro con Risto Mejide, el entrevistado ha contado el motivo su separación de su pareja: "No sabía ser yo. Había crecido televisivamente y personalmente en pareja, bajo el paraguas de 'Crónicas Marcianas' y bajo el paraguas de Yolanda, que era mayor que yo, más madura que yo y me enseñó muchísimas cosas. Bueno, prácticamente todo. Yo necesitaba levantarme un día por la mañana y decidir qué hacía yo, hacer lo que me salga de los huevos. No era una cuestión de ella, era una cuestión mía".