Carlos Herrera reaparece con un apósito en la cara tras ser operado de un tumor

Carlos Herrera ha sido uno de los famosos que se han querido despedir de María Jiménez. El locutor de radio adoraba a la artista, por lo que se ha desplazado a Sevilla para darle su último adiós. La cantante nos dejaba a los 73 años, una partida que ha generado gran revuelo en redes sociales, donde famosos de todos los sectores le dedicaban tiernas palabras, al igual que el presentador de 'Herrera en COPE'. "Era una artista tremebunda. Artista en todo lo que hacía, cantar, bailar, gesticular, hablar, expresar su cariño por los demás, porque era un volcán incontenible de sentimiento y tenía una gracia que arrasaba con todo", decía visiblemente emocionado. Unas palabras que pronunciaba a las puertas del Ayuntamiento hispalense, donde se ha instalado una capilla ardiente hasta las 10 de la noche de este jueves 7 de septiembre. Pero no solo llamaban la atención sus palabras, también su nuevo aspecto.

Carlos Herrera anunció hace unos días que había sido intervenido de un tumor

El periodista ha reaparecido poco después de revelar que le habían operado de un tumor benigno en su rostro. Esto explica el apósito que Carlos Herrera llevaba cerca de su oreja, operación a la que fue sometida recientemente. En concreto, hace una semana, tal y como dijo él mismo: "El jueves me sometí a una intervención quirúrgica, una parotidectomía, que es la recesión (extirpación) del glóbulo de la glándula parótida, por haber encontrado un adenoma pleomorfo (...) Es una operación laboriosa, por la situación, y que te deja un poco más tonto de lo que eres durante unos días".

Casi al finalizar el vídeo que te mostramos en este artículo, se puede ver a Carlos Herrera con una pequeña herida en lado derecho, la cual trataba de cubrir con una gasa para facilitar su curación. El prestigioso comunicador ha sido intervenido de un tumor relativamente frecuente que afecta a las glándulas parótidas, las cuales están situadas a cada lado de la cara, justo delante las orejas. La operación tuvo lugar en el Instituto Maxilofacial Acero de Madrid y, aunque han pasado algunos días, todavía sigue dolorido, post operatorio sobre el que él mismo se ha pronunciado. "Tengo esa zona acorchada, como si me hubieran dado un guantazo. Tú me ves hablando y me ves moviendo la mitad de la cara, soy dos personas diferentes", aseguró.