Carlos Herrera quiere sustituir a Luis Rubiales en la RFEF: "No es broma"

Carlos Herrera ha dicho basta. Y con ello, cambiar de profesión. Su vida está a punto de dar un giro de 180 grados tras su último anuncio. Y no es broma, como él mismo ha querido aclarar. La estrella de la COPE lo tiene claro cristalino: va a presentar su candidatura el próximo año para ponerse al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Las polémicas protagonizadas por Luis Rubiales, tras la victoria de la Selección femenina de fútbol en el Mundial, han sido el detonante para que Carlos se plantee este movimiento inédito. Está decidido a limpiar el nombre y 'lavarle la cara' a la RFEF de una vez por todas.

Carlos Herrera revela los valores que definirán su presidencia al frente de la Federación de Fútbol

Que Carlos Herrera es un profesional de lo más polifacético es por todos sabidos. Ahora bien, su intención de convertirse en la cabeza al frente del máximo organismo del futbol nacional es del todo sorprendente. Pero ¿por qué no? Valga decir que peor que el anterior dirigente, probablemente, no lo pueda hacer. El ex de Mariló Montero ha confirmado en 'Marca' que su futuro está en la Federación. Si lo logra, pasará de ser uno de los mejores periodistas de nuestro país a presidente de una de las intuiciones deportivas más relevantes. "Voy a hacer todo lo posible para que todo el mundo esté satisfecho. Para hacer del fútbol español el mejor del mundo", ha dicho en una entrevista.

Su decisión no admite dudas. "Categóricamente sí me voy a presentar", sentenciaba. Para él es importante impulsar un "cambio en la mentalidad de los dirigentes" que, hasta ahora, han estado al frente de la entidad futbolística. Su candidatura del próximo año girará en torno a dos valores nucleares. "Transparencia y confianza", ha confesado. Carlos, ferviente seguidor del deporte rey, ha sido una de las voces más críticas en los últimos tiempos contra Luis Rubiales. Desde su programa de radio han sido incontables las veces en las que ha señalado directamente al exmandamás por sus más que cuestionables formas de liderar la Federación.

"Quiero desproveer al fútbol de una casta que lo ha convertido casi en un negocio privado"

El amigo personal del Emérito aseguró en su momento que se debería haber penalizado Rubiales mucho antes. Esto en referencia al beso no consentido que le plantó a la jugadora Jenni Hermoso por el que, finalmente, tuvo que dimitir de la RFEF. aunque todavía falta un año para que Carlos Herrera presente su candidatura, ya ha anunciado la primera medida que tomará en caso de proclamarse ganador. "Voy a confirmar a Luis de la Fuente como seleccionador nacional", ha sentenciado contundente. Un movimiento que, parece, que el periodista lleva planteándose desde hace tiempo.

"Tengo la aspiración de devolver el fútbol a la sociedad. De desproveer al fútbol de una casta que ha hecho del fútbol casi casi un negocio privado, prácticamente algo del que viven unas personas que trabajan y se mantienen encima. Hay que abrir esa puerta", ha continuado diciendo, involucradísimo ya con el cargo que pretende ostentar en un futuro próximo. Las elecciones de la Federación están previstas para el primer cuatrimestre del próximo año. Para presentar su candidatura, Herrera necesitará los avales de 21 miembros de la asamblea, que suponen el 15 por ciento del total de 140. Habrá que esperar para ver el sueño del periodista hecho realidad.