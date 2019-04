Carlos Herrera habla sobre el accidente de avión de su hija Rocío Crusset

4 Rocío Crusset ya contó en las redes sociales el accidente

Un episodio que Rocío Crusset no olvidará y que siempre quedará grabado en la retina de sus ojos. Menos mal que todo quedó en un susto y la modelo continúa con su vida sin miedo a nada, tal y como ella mismo explicó en sus redes: “Fue muy brusco y claramente pensaba que de ahí no salíamos. Pero quedarse con el miedo dentro no sirve de nada. A vivir”, tranquilizaba la joven a sus seguidores.