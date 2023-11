Carlos Fitz-James Stuart habla alto y claro sobre las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Vídeo: Europa Press

Las sorprendentes imágenes de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca siguen dando que hablar. Aunque ya se han pronunciado al respecto muchos rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, que ha defendido a su ex de manera tajante, ahora conocemos la opinión del hermano de este, Carlos Fitz-James Stuart, que fue familia de la mexicana durante muchos años. El duque de Alba no ha dudado en pronunciarse al respecto, dejando muy claro qué piensa acerca de esta polémica, que Genoveva está viviviendo con mucho agobio. No te pierdas lo que piensa en el vídeo. ¡Dale al play!

El que también se pronunciaba hace apenas unas horas era su hermano, con el que por cierto el duque de Alba está dispuesto a hablar para arreglar su relación. Cayetano Martínez de Irujo hablaba con más detalle de lo mal que lo está pasando la madre de sus hijos. El hecho de que se encuentre en el foco mediático llevaba a la mexicana a no asistir a la misa que el duque de Salvatierra organizó hace unos días para homenajear a su madre en su noveno aniversario de muerte.

Cayetano Martínez de Irujo no dudó en defender de manera rotunda a Genoveva Casanova

"Está mal, logicamente, está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica... No ha podido venir y lo ha sentido mucho. Sí, evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo, es mi familia. Ella, mis hijos, Bárbara y Margarita, que la he traído este año", decía mirando a una mujer que va junto a él. Están siendo unas semanas complicadas para ella y de todo ello es consciente Cayetano. De hecho, el conde de Salvatierra ha alertado sobre el estado de salud de Genoveva: "Lo que me preocupa de Genoveva es su salud... Me preocupa muchísimo Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar. De verdad, el linchamiento salvaje este es una cosa que no, pero bueno, ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde".