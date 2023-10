Carlos Fitz-James Stuart ha vuelto a Madrid procedente de Sevilla, donde asistía este pasado sábado al bautizo de Sofía, la segunda hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, los duques de Huéscar, en la Parroquia de San Román. El duque de Alba no ha podido evitar ser preguntado por el enfrentamiento entre sus dos hermanos menores, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. Pero este ha preferido no tomar partido y dejar que sean los protagonistas de este rebelión familiar los que se pronuncien al respecto.

Pero lo que ha llamado mucho la atención es la reacción de Carlos Fitz-James Stuart. Y es que al preguntarle al respecto, el duque de Alba ha dejado claro que este tipo de preguntas no son bien recibidas. De hecho, su rostro cambia de manera radical cuando le preguntan por el enfrentamiento entre sus hermanos e incluso pide que no se le mencione nada acerca de este tema. ¡Dale al play al vídeo para ver cómo reacciona!

El duque de Alba se pronuncia enfadado a los enfrentamientos familiares

Vídeo: EUROPA PRESS.

Mientras que el duque de Alba prefiere no mojarse acerca de este enfrentamiento, Eugenia Martínez de Irujo sí que lo hacía hace unos días cuando acudió al funeral de Marta Chávarri: "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos", declaraba dejando más que clara la nula relación que hay con Cayetano Martínez de Irujo. Esto habría la veda y provocaba un cruce de declaraciones. A pesar de la batalla que hay entre ellos, estos coincidían el pasado sábado en el bautizo de la pequeña Sofía en Sevilla. Era en la capital española donde el duque de Arjona se pronunciaba sobre la polémica.

"No hay nada, no hay que sacar las cosas de contexto. Simplemente las cosas son como son. Yo lo tengo todo absolutamente documentado", empezaba diciendo tranquilo. Además, dejaba claro cuáles son sus límites: "Lo que ya no voy a aguantar después de nueve años es que bloqueen el progreso mío para el futuro mío y de mis hijos. Eso no lo voy a tolerar".

Cayetano Martínez de Irujo, rotundo, habla sin tapujos de la polémica

Vídeo: EUROPA PRESS.