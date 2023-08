Carlos Baute: "Mis hijos adoran a su hermano mayor"

Hacer una sesión de fotos en plena ola de calor no es algo fácil de aguantar, pero si hablamos de un profesional de la talla de Carlos Baute (49), la cosa cambia. Los 39 grados a la sombra no fueron excusa para que el venezolano se sentara con nosotros y nos hablara a corazón abierto sobre el feliz momento que está viviendo a nivel personal y profesional. Carlos, café con leche en mano (con mucho hielo) nos explica que el restaurante que hemos elegido para la entrevista él lo utiló para uno de sus videoclips. Es muy cercano, de esas personas capaces de crear un clima agradable y de con fianza, lo que ayuda mucho en las entrevistas. Baute nos presenta Esta canción, el nuevo sencillo que ha sacado en colaboración con el artista Tutto Durán, pero también nos habla del dulce momento familiar que está viviendo y es que, tras reconocer legalmente hace cuatro años a su hijo mayor, José Daniel, Carlos Baute está viviendo uno de los picos más altos en cuanto a felicidad familiar se refiere. El joven se ha marchado a vivir a Londres por trabajo y el compositor de Mi Medicina, nos explica, no solamente el amor que siente hacia a él, sino también, como sus hijos pequeños sienten autentica adoración.

¡Vaya energía tienes! ¿Así es Carlos Baute en su día a día?

Sí, totalmente. Solamente me quitan la sonrisa la corrupción y las injusticias. Tengo la dopamina siempre arriba. Es una cosa genética. Me han llegado a criticar por ser muy positivo (se ríe).

Hablando de genética. Estás a punto de cumplir 50 año ¿Es verdad que luces así por un tratamiento especial al que te sometes?

(Se ríe) Lo que conté es que me inyecto ozono. Pero eso no rejuvenece ni nada. Eso es ozonoterapia. Oxigenación en la sangre. Es un tratamiento que llevo años haciéndolo. Me sacan 250 mililitros de mi sangre y allí le inyectan el ozono y me la vuelven a introducir nuevamente.

Vuelves a recuperar tu carrera internacional tras unos años sin salir de Europa.

Sí. Esto viene a consecuencia de una promesa que nos hicimos mi esposa y yo cuando nació la última peque.

¿Te puedo preguntar por esa promesa?

Que cuando le quitásemos el pañal a nuestra hija Áline, saldría a la calle nuevamente y a Latinoamérica. Yo paré mi trayectoria internacional. Eran muchos viajes los que tenía que coger. Yo pasaba ocho meses fuera de mi casa y me estaba perdiendo muchas cosas de mis niños. Llegué a plantearme que, o los niños o el trabajo. Entonces quise bajar el freno. Me quedé en España y continué creando contenido aquí. Es ahora cuando ya estoy empezando a viajar. Hace un mes estuve en México, estuvimos en Bolivia, en Chile…

Denoto que te ha costado mucho conciliar tu vida profesional con la crianza de tus hijos pequeños.

Es complicado, pero por eso me tomé ese descanso. Yo me estaba perdiendo su primer “papá”, la primera sonrisa, los primeros pasitos, yo decía: “No puede ser. Cada vez que me voy de la casa pasa algo”. Y ahí fue cuando tomé la decisión de no viajar más.

¿Tus tres hijos son conscientes de a qué se dedica su padre o todavía son demasiado pequeños?

Ayer justamente mantuve una conversación con mi mujer sobre eso. Yo ahora estoy saliendo mucho y cumpliendo con muchos compromisos y mi hijo me dijo: “Papá, ¿puedes dejar de trabajar?”. Ya comienzan a mosquearse. El otro día otro de ellos también me preguntó que porqué tenía que viajar a tal país (se ríe). Yo les explico que es porque a la gente le gusta escuchar mis canciones y yo les canto, pero aún así no les vale.

Con esta última frase te ha cambiado el tono.

Ellos están diciendo que me estoy yendo mucho y eso me da mucha tristeza. Cuando ven las maletas en la puerta es lo más terrible, pero imagínate cuando me voy un mes…

Ellos acabarán entendiéndolo...No sabía que eres un papá tan apegado.

Me apegué mucho en la pandemia. Ellos me vieron todos los días en la casa y ahora estoy mucho fuera. No es fácil para ellos.

Mi Me imagino que tu mujer, Astrid, es tu mejor apoyo en estos momentos y la que te da la palmadita en la espalda.

Sí, ella es mi apoyo total. Y entiende y sabe que para mí es difícil. Como estamos tan apegados a la familia, ella me entiende más que a nadie. Mi mujer no solamente me apoya a mí y a mi carrera, también se queda con los niños, que no es nada fácil y está ahí dándolo todo.

¿Y qué tal con tu hijo mayor, José Daniel? Tengo entendido que ahora está viviendo en Londres.

Sí, se ha marchado a trabajar. Ahora vamos a estar en el verano juntos y eso es genial. Nuestra relación es espectacular. Mi mujer también está ahí, siempre pendiente de él. Los niños pequeños me dicen unas cosas de él que son brutales. Le quieren mucho.

¿Tiene vínculo tu hijo mayor con ellos?

Mucho. Recientemente mi familia me regaló una camiseta con la foto de todos nosotros y mi hija pequeña de tres años me dijo: “Le voy a decir a mi hermano José Daniel que me regale esa camiseta” (se ríe). Yo me la quité y se la puse. Para mí esa escena fue brutal. Yo le grabé un video y se lo mandé a él porque esas cosas tan bonitas hay que compartirlas.

¡Qué bonito!

Mis hijos tienen mucha unión, lo adoran. Es más, te voy a contar una cosa. El otro día estaba jugando con mi hijo Marcos de seis años al Monopoly y, de repente, había un ferrocarril que se llama Londres y me dijo que se quería quedar con esa pieza porque su hermano vivía en Londres.

¿Quién de todos tus hijos se parece más a ti?

Yo creo que los que más se parecen a mí son el niño pequeño y José Daniel. Los dos. La niña se parecía mucho a su hermano Marcus, pero ahora se parece a mi cuñado y a mi esposa (se ríe).

Como en cada verano, nos presentas nuevo tema ¿Qué nos vienes a presentar?

Es un merengue sabrosísimo para bailar, para olvidar los problemas, para pasársela bien, para gozarlo, para disfrutar la familia, para cantarlo... Yo siempre compongo mis canciones y esta fue diferente. Es complicado que acepte canciones de otros artistas porque siempre tengo mi manía de componer y con esta canción parecía que había sido yo mismo el que la había compuesto. Descubrí la canción, me dijeron que era de Tutto Durán, le llamé y le propuse hacer este tema juntos.

¿Y cómo reaccionó él?

No es lo más normal que te llame directamente Carlos Baute para proponerte una colaboración… Le dije que me gustaba la canción y que le cambiaría algunas cositas. Yo creo que hay que ser honesto y sincero y canciones como estas no las puedes dejar escapar. Yo creo que nosotros somos canciones, los compositores y los cantantes somos canciones y nada más. Yo siempre he peleado mucho por mi carrera y cuando la gente me pregunta cómo he durado tantos años aquí siempre les contesto que es porque yo me esmero mucho en hacer canciones. Da igual de dónde vengan y cómo vengan, pero me esmero en hacer canciones. No en sacar un tema por sacar.

¿Esto es la antesala de un nuevo disco?

Tengo muchísimas canciones. Les he pedido a la discográfica un tiempito más porque me están saliendo muchos duetos para septiembre y es una pena que todo eso se pierda. Estamos intentando que se deje para noviembre, pero hasta dentro de unos días no tengo respuesta. Vengo con un disco muy potente.

¿Y proyectos de televisión?

El 31 de julio empiezan las grabaciones del programa, pero todavía no puedo adelantar nada. Si todo sale bien, dará la luz en septiembre.

¿Planes para este verano?

Me escapo ahora mismo nada más terminar esta entrevista. Quiero aprovechar unos días antes de que comience la grabación del programa.