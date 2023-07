Carlos Alcaraz: así es la familia de un campeón

Con tan solo 20 años, Carlos Alcaraz ya está escribiendo su nombre con letras de oro en el mundo del tenis y batiendo todos los récords. El padre del murciano, procedente de El Palmar, es clave en su trayectoria, también su abuelo. Carlitos, como cariñosamente se le conoce, es el segundo de cuatro hermanos, todos varones. Te contamos cómo es la familia numerosa de un auténtico campeón que disputa la final de Wimbledon 2023 este domingo, 16 de julio, frente a Novak Djokovic .

El tenista, que marca el relevo de una generación, es hijo de Carlos Alcaraz González quien también destacó por sus habilidades con la raqueta. Llegó, incluso, a ser subcampeón de España y disputó algunos torneo de la ATP. Procedente de una familia humilde, con 14 años declinó entrar en la prestigiosa Academia de Tenis Bruguera de Barcelona y arrancó su trayectoria como entrenador. Actualmente está viendo cumplir sus sueños de juventud en la piel de su hijo en quien se ha volcado desde un principio. La madre de Alcaraz es Verónica Garfia, de origen sevillano, es un pilar en la vida del joven a quien acompaña siempre que puede. A pesar de sus logros que dan la vuelta al mundo, ella todavía le ve como un niño. "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde a casa", explicaba Carlos en el marco de una entrevista. Sus padres gestionan actualmente su dinero, tal y como Alcaraz ha contado en distintas ocasiones.

Los hermanos de Carlos Alcaraz

El murciano se ha criado con una raqueta en la mano y en el seno de una familia muy unida. Tiene tres hermanos: Álvaro, Sergio y Jaime. Su hermano mayor, de 25 años, forma parte de su equipo de trabajo y es habitual que esté en la pista antes de que arranque el partido calentando con él. Es una persona de su máxima confianza. El benjamín de la familia apunta maneras, a pesar de su juventud -tiene tan solo 12 años- ya está siguiendo los pasos de su hermano mayor. Actualmente compite a nivel nacional, incluso ha disputado partidos en el extranjero.

Otro importante miembro de la familia de Carlos Alcaraz es su abuelo de 88 años. Él también se aficionó al tenis durante su juventud, deporte que practicó en el Club de Campo de El Palmar. Del patriarca del clan viene un lema que ya se ha hecho célebre entre sus aficionados: "Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones".