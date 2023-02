Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores: su juicio por estafa sigue adelante

A veces no basta con arrepentirse. Carlo Costanzia (30), el hijo mayor de Mar Flores (53) sabe que cometió un grave error, que podría llevarlo a la cárcel, pero por mucho que intente enmerdarlo, hay veces que no se puede. Y más cuando hablamos de un supuesto delito y está la justicia por medio. El hijo de la modelo se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel si finalmente es declarado culpable de estafa continuada a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. Una noticia que adelantó SEMANA en exclusiva el pasado mes de septiembre, cuando contamos cómo el joven y su socio, a través de diversos anuncios de internet, supuestamente vendían en España vehículos traídos desde el extranjero que nunca entregaban, pero de los que sí obtenían el pago del 20 por ciento del importe total por parte de los clientes en concepto de señal. La fiscalía pedía entonces prisión para el actor, aunque, según deslizan a SEMANA, un acuerdo extrajudicial in extremis entre los abogados de ambas partes podría resolver la causa sin pena de prisión.

Este 11 de enero se celebró un primer juicio y las cosas no salieron como Carlo hubiera deseado. Su abogado pedía la absolución y además los dos acusados habían cumplido lo prometido y depositado el dinero supuestamente estafado, que rondaría entre los 160.000 y los 170.000 euros. Pero el juez encargado, el mismo que estaba al frente del Caso Malaya, ha desestimado la petición de absolución, ordenando que el juicio siga adelante. ¿Por qué? Pues porque entiende que no se trató de un caso único, sino que hubo muchos damnificados, lo que indica una intencionalidad y continuidad en el delito.

"Carlo está muy afectado", asegura una persona del entorno

“Denunciamos cinco personas, pero hay unas 38 estafadas. La estafa debe alcanzar varios millones de euros, pero los únicos que hemos podido demostrar todos los pagos y, por tanto, los únicos cuya denuncia es vinculante somos nosotros, a quienes nos debe más de 100.000 euros”, explicaba hace unos meses Abraham, uno de los afectados. "La decisión de seguir adelante con el proceso ha caído como un jarro de agua fría y Carlo está muy afectado". Hemos hablado con una persona de su entorno quien nos confirmó que el actor y cantante abandonó el juzgado "muy abatido y amargado, llorando desconsolado”. El caso seguirá en otro juzgado, que a la hora de aplicar la sentencia tendrá en cuenta el que el dinero se haya devuelto, pero eso no garantiza una resolución favorable a los dos acusados.

Carlo podría sufrir un golpe durísimo, para el que no está preparado. Estos meses ha tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar e intentar sacar algo positivo de todo esto. Pero no es fácil. “Al final todo está en quererse a uno mismo, apreciar cada segundo que pasas contigo, aprender cada día a mejorar, a apreciar quien está en los momentos difíciles porqué esa es la gente que vale de verdad, a ser buena persona, a amarte a ti mismo y permitirte aprender, estar en paz contigo, a perdonarte, a perdonar, a saber pedir perdón y aceptar tus fallos. La vida es una carrera de fondo y gana el que más aguanta”, dice.

En un principio, el socio de Carlo, R.B.M., reconoció los hechos, mientras que el hijo de mar Flores trató de alegar que el dinero había sido apropiado por el otro hombre, y que él era una víctima más. Pero como Carlo era el titular de la cuenta y el único apoderado de la sociedad que gestionaba las ventas y como no pudo acreditar el destino del dinero que decía haber entregado a su socio, se consideró que había indicios suficientes para acusarlos a ambos de estafa planeada de forma conjunta.

Además, según desvelaron entonces fuentes personadas en la causa ante el juez, el hijo de Mar Flores aseguraba no poder pagar su deuda por encontrarse en paro, aunque se comprobó que en ese momentos estaba trabajando en la serie 'Toy Boy'. “Me he encontrado con una cosa más grande de la que me imaginaba y yo lo único que quería era demostrar a mi padre que podía tener yo mis propias ganancias, pero me he metido con las personas equivocadas”, decía.

Ahora, sus pensamientos van en otra dirección, intentando encajar el golpe: “Eres mucho más de lo que crees. Repítete esta frase como un mantra para que sepas que realmente muchas veces nos creemos menos de lo que somos por culpa de los demás y ahí es donde nacen los grandes fracasos”.