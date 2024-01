Carlo Costanzia padre avisa a Mar Flores: "Si saco los audios que tengo suyos no podría volver a España"

Carlo Costanzia padre ya no se calla. La entrevista que dio su hijo, el actor Carlo Costanzia Jr., el pasado viernes en el programa de televisión '¡De Viernes!', le ha hecho sacar las garras y arremeter duramente contra su exmujer, Mar Flores. Mientras que la respuesta de la modelo a la desgarradora entrevista de su hijo brillaba por su ausencia, el italiano ha sido de lo más contundente y ha asegurado que sacará todo su arsenal con tal de proteger a su hijo: "Si yo sacara todos los documentos, audios y pruebas que tengo de Mar, no podría volver a España".

Carlo Costanzia arremete contra su exmujer Mar Flores

El actor no tuvo una infancia fácil. Así lo ha desvelado él mismo en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta. Según él mismo, el enfrentamiento mediático entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, hizo que cayese muy joven en las adicciones: "Claramente, las drogas eran la mejor manera de evadirme de todo esto". Ante estas duras acusaciones, Makoke desveló en el programa 'Fiesta' que Carlo Costanzia (padre) viajará en unos días a Madrid para estar junto a su hijo mayor el próximo viernes, 26 de enero, cuando se vuelva a sentar en el plató de Telecinco para ofrecer una nueva entrevista con más detalles sobre estos antiguos escándalos.

Según ha relatado la colaboradora de Mediaset, el italiano se puso en contacto con ella para contar cómo "Mar le ha hecho mucho daño a lo largo de los años". De hecho, soltó una bomba que está revolucionando a toda la familia Flores: "Ella me pidió que fuera su amante cuando estaba casada con Javier Merino". Es por eso que está dispuesto a hundir a su exmujer con todo el material que tiene escondido y que, de salir a la luz, podría perjudicarla gravemente. "Documentos, audios y pruebas" que Carlo Costanzia di Costigliole podría utilizar para hacer mucho daño.

La demoledora reacción de Mar Flores a las duras declaraciones de su hijo, Carlo Costanzia

Ya de por sí, la entrevista que dio el actor no gustó nada a Mar Flores. Tal y como desveló Marisa Martín Blázquez, la participante de 'El Desafío' estaría muy afectada por las declaraciones que dio su hijo, algo que no esperaba y que, en su opinión, no ha sido acertado: "Ella no quería que su hijo se sentase a dar una entrevista porque no quiere que salga de nuevo el pasado, y además no quiere que todo esto afecte a sus otros hijos, los cuatro que tiene con Javier Merino". Sin embargo, Carlo Costanzia Jr. está dispuesto a no callarse y a dar más detalles de cómo su infancia estuvo marcada por los escándalos de su madre.

El actor desvela su dura infancia 'por culpa' de sus padres

"Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, el alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años". El modelo definió estos primeros flirteos como "un acto de rebeldía" que se convirtieron en una auténtica vía de escape para él. A eso se le suman sus importantes problemas con la justicia. Entre ellos, un delito de estafa por una trama de alquiler de coches de alta gama. "En el proceso judicial me ha ayudado muchísimo Javier Merino".

Javier Merino, en mitad de la polémica entre Mar y Constanzia

El periodista Kike Calleja ha compartido en el programa 'Fiesta' sus impresiones tras conversar con Javier Merino, quien parece estar agradecido por las recientes declaraciones de Carlo Costanzia. Merino valora la sinceridad de Carlo al hablar sobre episodios difíciles de su vida, reconociendo la complejidad de interpretar la realidad frente a la subjetividad personal que siempre aparece en estos casos. Además, Calleja destaca que, pese a los retos, la relación entre Carlo y su madre, Mar Flores, así como con su padre, ha permanecido cordial. Javier Merino, por su parte, se esfuerza en apoyar a todos sus hijos, incluyendo a Carlo, en sus diversos caminos de vida.