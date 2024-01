Carlo Costanzia, "obligado" a sentarse en '¡De Viernes!': el motivo

Ha sido una semana muy intensa para Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, después de que se sentara en '¡De Viernes!' y hablara abiertamente sobre algunos episodios de su vida. Entre ellos, el joven aseguraba que la infancia que le habían dado sus padres habían provocado su coqueteo con las drogas. Este mismo viernes, 26 de enero, el primogénito de la modelo ha vuelto al programa de Telecinco y ha explicado sus verdaderas razones para conceder estas entrevistas.

Sereno y tajante, Carlo Costanzia ha explicado que se sienta en '¡De Viernes!' para contar su verdad y cómo ha vivido él su infancia, marcada por el duro divorcio de sus padres. El joven hace hincapié en que no ha arremetido en ningún momento contra la modelo y su exmarido, Carlo Costanzia padre, y que no entiende que se le compare contra otras personas que van al espacio de Telecinco a decir auténticas barbaridades sobre sus progenitores. "Vengo a explicar, dar mi versión, que es la realidad de los hechos jurídicos que se me imputan. Se dicen muchas falsedades. Esto me lleva a mi a tener que sentarme y dar mi versión porque quien calla otorga. Me veo obligado a sentarme y dar explicaciones. Vengo a dar esta versión sin ser consciente de todo lo que esto podía acarrear y que se podía abrir la Caja de Pandora de los años 90", indica. Por otro lado, el hijo de Mar Flores insiste en que concede estas entrevistas al espacio del grupo de comunicación de Fuencarral porque su testimonio es de "superación y no un diario de una víctima". Se describe a sí mismo como un "vencedor" y por eso quiere compartir con todos su experiencia. "No vengo a hablar ni de mi madre ni de mi padre, ni a culparles si he caído en las drogas. Si he caído ha sido por mi debilidad. Nunca he dicho que la culpa de mis condenas haya sido por ellos", admite.

Carlo Costanzia también ha revelado que esta semana ha podido hablar con sus padres a raíz de la repercusión que tuvo su testimonio hace tan solo unos días. Eso sí, no explica qué le han dicho, tan solo se limita a dejar que los demás imaginen cómo fue la situación. "¿Cómo os imagináis que reaccionan unos padres a los que se les abre un litigio de años? Me han dicho que venga y cuente mi realidad. Vengo a contar mi historia, que es mía", cuenta. No entiende que haya comentarios que tiren por tierra su discurso sobre bullying y salud mental y acusa a Lequio de haber vendido a su madre.

Carlo Costanzia y su adicción a las drogas

Carlo Costanzia ha vuelto a hablar de su adicción a las drogas y cómo esta nace en su momento más rebelde. "Quería hacer algo para sentirme guay, dentro de un grupo", cuenta. En aquel momento, cuando ya vivía en Italia, recuerda que no tenía comunicación con su madre y es él el que empieza a buscar problemas. "Esa fue mi decisión, revelarme al mundo. No me siento desamparado. Es la elección que yo tomo de cómo empiezo a tomar mi vida", reflexiona. De ese consumo ha salido de forma reciente, aunque insiste en que ha tocado fondo en varias ocasiones. "No sé cuánto llevo, conozco el fondo del pozo y sigo tocando fondo. He querido morir, he tenido sobredosis, pero lo he superado. He intentado quitarme de en medio por medio de la droga mucho antes, pero inconscientemente. Me pasé y gracias a Dios que puedo estar aquí contándolo. Es un camino largo, duro y complicado porque el día de mañana puede volver a pasar. Es tu fuerza y tu voluntad la que va a hacer no volver a caer ahí", comenta.