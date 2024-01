Javier Merino y su importante papel en los problemas judiciales de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores

Los escándalos de Mar Flores han marcado la vida de su hijo mayor, Carlo Costanzia. El joven, fruto del primer matrimonio de la modelo con el conde Carlo Costanzia di Costigliole, se ha sentado en el plató de 'De Viernes' donde ha relatado una dura infancia y ha recordado sus primeros coqueteos con las drogas. Además, se ha pronunciado sobre sus problemas con la justicia y el papel destacado que ha tenido Javier Merino, exmarido de su madre, en todo el proceso judicial. "Como siempre en mi vida viene mi pasado y me arrebata todo. Nadie quiere trabajar con alguien que está cumpliendo una condena. Igual si hubiera tenido otra infancia u otra educación no se me hubiera planteado haber entrado en el tema de los coches".

"En el proceso judicial me ha ayudado muchísimo Javier Merino", ha subrayado. El empresario ha sido clave en esta complicada etapa de su vida por un delito de estafa que viene ligado a una trama de alquiler de coches de alta gama. "Toda la gente que me ha denunciado sabía que la única manera de recuperar su dinero era ir contra mí. He terminado devolviendo más del doble de lo que ha entrado por mi cuenta. Los fallos del pasado tarde o temprano se pagan". El actor, de 31 años, continúa cumpliendo condena: "Mi situación judicial es que sigo en privación de libertad, pero con una pulsera telemática. Esta me la conceden cuando estoy en la última fase y se queda por este último delito de estafa". Ha resumido su historial de la siguiente manera: "He llegado a estar en tercer grado cuatro meses, muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, también por no tener carné".

Carlo Costanzia hace balance de su vida: "Llego a malas penas a final de mes"

El actor ha reconocido que esta última etapa ha sido difícil y coincide con su regreso a España. "En estos últimos dos años he tenido muchos problemas y situaciones en las que me podría haber vuelto a refugiar en las drogas. No lo he hecho. Yo ahora mismo vivo de un trabajo normal. Llego a malas penas a final de mes. Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Tengo que afrontar una realidad y durante 15 meses no puedo salir de Madrid. Por primera vez en la vida estaba teniendo todo controlado: estaba sanando mis demonios y he tenido que aprender a vivir otra vez".

El hijo de Mar Flores ha manifestado sentirse culpable. Motivo por el que no visita tanto a sus hermanos como le gustaría. "Un hermano pequeño siempre ve a un hermano mayor como un superhéroe. Yo soy lo contrario a eso. Tendría que estar muerto o en la cárcel, bueno en la cárcel ya estoy".

El hijo de Mar Flores y su pasado con las drogas: "Empecé con diez años"

Carlo Costanzia ha repasado una infancia marcada por la popularidad de su madre y ha contado que desde los siete años tomó antidepresivos. "Sufrí continuo acoso en el colegio por los titulares de mi madre. Los mayores te insultan, te pegan". Fue un joven precoz con las drogas. "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, el alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años".

Durante su intervención ha explicado que estos primeros flirteos con las drogas se debieron a "un acto de rebeldía que pasa a ser un oasis personal. Una vía de escape". Incluso tuvo un intento de suicidio: "En uno de mis arrebatos deseo evadirme demasiado consciente de eso me va a llevar al descanso. Da la casualidad que un amigo viene a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Me llevan al hospital más cercano. Me despierto allí cuando ya me habían hecho el lavado de estómago".