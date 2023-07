Carlo Costanzia ha roto su silencio. Desde que SEMANA publicara en exclusiva que ha sido condenado por delito de estafa, el hijo de Mar Flores ha contado su versión de lo sucedido en el plató de 'Espejo Público'. "Ha llegado el momento de contar las cosas... porque el avasallamiento mediático que ha tenido este tema y todas las falacias que están diciendo me están causando muchos problemas a nivel profesional y laboral. Después de esto nadie quiere trabajar con alguien que supuestamente es un estafador", ha comenzado diciendo. Ha llegado a un acuerdo con la parte demandante y ya ha devuelto más de 100.000 euros en concepto de reparación del daño, pero no se libra de estar privado de su libertad. En su entrevista con Susanna Griso ha acusado a su socio, Roberto, de haberlo engañado para infringir la ley.

El joven ha explicado que en la actualidad cumple con una condena anterior: "Estoy cumpliendo una condena por un tema de tráfico, por haber conducido por haber conducido bajo los efectos del alcohol y de las drogas sin carnet". Por este motivo lleva una pulsera telemática en el tobillo. Ha contado también que sus problemas con los negocios ilícitos comenzaron de manera casual: "Quería tener algo fijo porque este mundo de la interpretación, entonces me asocio a Roberto. De él me fio, viene a hacerme café todas las mañanas, me enseña una serie de vehículos que me puede subalquilar para que yo los alquile. Creo la sociedad. Me pide que haga un pago de 20.000 euros y el supuesto coche nunca llega. Por ahora van 30.000 euros de deuda porque vende el coche por 10.000".

Carlo Costanzia habla de su socio: "No es un tonto: es un profesional. Tiene 64 procedimientos penales por estafa"

"Había ahorrado un dinero, con ese dinero me quiero comprar un Cayenne. Yo firmo un contrato con él (su socio) y tengo ese contrato". Su amigo y socio le hizo creer que podían ganar dinero con la compra venta de coches de lujo: "Cogía vehículos de otras empresas de alquileres y los hacía pasar por suyos... Estamos hablando de una persona que estafa desde los años 90. No solo ha estafado a los rent a car de lujo de Marbella que llevan dos o tres generaciones haciendo esto. No es un tonto: es un profesional en esto. Y tiene 64 procedimientos penales por estafa. Y no se puede dar su nombre ni su imagen porque no es un personaje público", proseguía. "Él justifica dinero que entra en mi empresa, me envía documentación y trae clientes que no conozco hasta que me entero que no era legal. Tengo una grabación donde Roberto no solo admite que es el cabecilla de esta ilegalidad, que yo no sé nada y que me ha usado como imagen pública".

El hijo de Mar Flores cree que ha pecado de ingenuo: "He sido el tonto útil en esta historia. No he sido el más listo del mundo". Para explicar su situación, ha confesado haber tenido problemas con las drogas y con el alcohol desde los 11 años. También ha tenido que afrontar la depresión desde que tiene siete años: "Esto no ha sucedido una vez. Ha sucedido dos veces. He tenido problemas de adicción y con las drogas. He estado en un programa de rehabilitación durante seis meses meses. Llevo más de ocho años en terapia. Llevo muchos años sin consumir. Cuando yo cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio n en mis cabales. Lo digo por vergüenza... He necesitado la ayuda de psicólogos".