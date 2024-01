Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, culpa a sus padres de su adicción a las drogas

Carlo Costanzia ha traicionado a su madre, Mar Flores, y se ha sentado en '¡De Viernes!' para hablar largo y tendido de algunos de los episodios de su vida, especialmente a aquellos referidos a su infancia. El actor ha reconocido que trató de evadirse de todos sus problemas, también familiares, refugiándose en las drogas.

Los padres de Carlo Costanzia, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, se separaron cuando él apenas tenía un año, algo que le marcó por completo. Según recuerda el joven, sufrió mucho el acoso que tenían sus padres por ser personajes públicos, algo que le afectó a la hora de forjar su carácter. La persecución mediática provocó que tuviera "recuerdos muy feos" de su infancia. "He llegado a ver cómo pegan a mi abuela porque se pone en medio para que salgamos de su casa", comentaba. Diversas situaciones que provocaron que tuviera que recurrir desde muy joven a varias sustancias para evadirse de sus problemas.

Culpa directamente a sus padres de su coqueteo con las drogas. "Claramente, era la mejor manera de evadirme de todo esto", admitía. Sus flirteos con estas sustancias nocivas se debieron a "un acto de rebeldía que pasa a ser un oasis personal. Una vía de escape". Fue un joven precoz con los estupefacientes. "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años", recuerda.

Por otro lado, Carlo Costanzia también destacaba en '¡De Viernes!' que había vivido un intento de suicidio. "En uno de mis arrebatos deseo evadirme demasiado consciente de eso me va a llevar al descanso. Da la casualidad que un amigo viene a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Me llevan al hospital más cercano. Me despierto allí cuando ya me habían hecho el lavado de estómago", revela. El joven sigue insistiendo que estos episodios se producen debido a todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Especialmente en su infancia, pues entonces se sintió preso de la popularidad de su madre.

La difícil etapa que ha vivido en los últimos meses

Carlo Costanzia ha vivido una de las peores etapas de su vida en los últimos meses a raíz del delito de estafa por el que fue condenado. Sigue en privación de libertad, con una pulsera telemática."Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol", cuenta. En los últimos años se ha visto envuelto en varias polémicas y ahora vive de un trabajo normal. "Llego a mala penas a final de mes. Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Tengo que afrontar una realidad y durante 15 meses no puedo salir de Madrid.