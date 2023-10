Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, lanza una dura advertencia: "Nos vemos en los juegos del hambre"

Carlo Costanzia ha vuelto a las redes sociales más reivindicativo que nunca. Tras defenderse en un plató de Antena3 de la ratificación de su condena de 2 años cárcel por estafa, el hijo de Mar Flores se ha pronunciado sobre su 'precaria' situación. Al tiempo que se reitera en su inocencia, hasta el punto de asegurar que él es una víctima más del entramado de presunto fraude urgido por su socio, no ha dudado en cargar contra aquellos que le han retirado su apoyo en estos últimos meses. "Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al 100 x 100", se defiende ahora.

Carlo Costanzia: "Quien hace las cosas mal, pagará por ellas"

El también cantante no puede más y ha querido dejar constancia de su malestar en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene algo más de 668 mil seguidores. "Creo que esta experiencia puede dibujar bastante bien lo que está pasando últimamente en mi vida. Y cómo, las personas que conoces o con las que has trabajado, en vez de apoyarte, eligen la vía fácil que es crucificarte junto al pensamiento generalizado de la opinión pública. A sabiendas de la verdad o, a veces, incluso lo que es peor, sin saber lo que ha pasado. Solo por ser una oveja más del rebaño", comienza escribiendo.

El joven de 30 años se refiere a una marca de ropa con la que colaboraba y ha dejado de contestarle a los mensaje tras conocerse sus problemas con la justicia. Un caso que Carlo Costanzia recupera para explicar lo que le está sucediendo en estos momentos en el plano profesional. "Quien hace las cosas bien, tarde o temprano tendrá las cosas que anhela. Y quien las hace mal, pagará por ellas", advierte tajante. Cabe recordar que Carlo siempre ha defendido su inocencia, asegurando que ha sido "el tonto útil" en manos de su socio.

"Agradezco que esta tormenta haya venido a llevarse gente que no merece mi tiempo"

Según su testimonio, en los últimos meses ha sido objeto de un auténtico "linchamiento", lo define. Una realidad que, no solo le ha llevado a perder personas de su entorno a las que creía íntimas. "Amistades, relaciones y familiares", señala. Aunque, de algún modo, agradece que esto haya sido así. "Todo pasa por algo y agradezco que toda esta tormenta haya venido a llevarse de mi lado esta cantidad de gente que no merece mi tiempo", sentenciaba.

La condena que pesa sobre Carlo Costanzia por fraude, ratificada por la Audiencia Provincial de Málaga, también le ha hecho quedarse sin sustanciosos contratos profesionales. "A raíz de este suceso y este juicio mediático que he tenido... Que no solo ha influido negativamente en el (ámbito) privado. Si no que me ha llevado a perder muchos contratos ya firmados, una cantidad enorme de trabajo si no todo, contratos con marcas, colaboraciones y muchas cosas más", ha explicado el hijo de Mar Flores.

"Dicho esto, nos vemos en los juegos del hambre, donde se verá la verdadera cara de la gente. Y recordad que esto es una carrera de fondo. Solo el que llega al final formará parte del pequeño grupo de los ganadores, los intocables, los fuertes. Y ahí se volverán a ver las caras los ganadores y los merecedores, y los perdedores y los falsos", terminaba su mensaje Carlo Costanzia.