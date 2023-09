Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, a un paso de la cárcel: la audiencia ratifica su condena por estafa

Carlo Costanzia acaba de recibir una pésima noticia. La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena de dos años de cárcel que pesa sobre él tras ser acusado de estafa. El juez ha desestimado su petición de no ingresar en prisión, a pesar de que su pena es inferior a 22 meses (de los 9 años que pedía la Fiscalía, finalmente se rebajó a 21 meses). «Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales», sentencia el magistrado.

Desde la revista SEMANA se ha puesto en contacto con el abogado del joven y este se ha mostrado tajante respecto a las recientes informaciones. "La situación de Carlo Costanzia es la misma que refirió en el programa de Susanna Griso", nos dice. Una frase que reitera en varias ocasiones, dejando claro que la familia no va a hacer declaraciones a los medios.

Carlo Costanzia y su socio han pagado 100.000 euros a los perjudicados en concepto de reparación del daño

Tras la decisión del juez, el hijo de Mar Flores no podrá librarse los 21 meses de prisión a los que ha sido condenado como responsable criminal en concepto de autor de un delito continuado de estafa agravada. Carlo y su socio pagaron 100.000 euros a los perjudicados en concepto de reparación del daño, pero no ha podido evitar estar privado de su libertad. El objetivo de esta medida ha sido reparar los daños causados, pero el gesto no les ha servido para librarse de entrar en prisión. El joven y su socio tienen cinco denuncias por parte de cinco personas diferentes, por las que se abrieron diligencias, aunque según uno de los damnificados son muchas más «las personas estafadas».

Expertos en este tipo de causas deslizan a SEMANA que Carlo Costanzia podría entrar en prisión, a pesar de que su condena es inferior a dos años. ¿El motivo? Tiene antecedentes penales. Cabe recordar que en el año 2015, con apenas 22 años, acumuló más de 100 multas por aparcamiento indebido y por exceso de velocidad. Todo ello con el agravante de haberse puesto delante del volante bajo los efectos de diversas sustancias. En la actualidad sigue cumpliendo con una condena anterior, de la que logró conseguir el tercer grado penitenciario. "Estoy cumpliendo una condena por un tema de tráfico, por haber conducido por haber conducido bajo los efectos del alcohol y de las drogas sin carnet", reveló el pasado 7 de julio en el magacín de Antena 3.

Carlo Costanzia siempre ha defendido ser inocente. "He sido el tonto útil en esta historia. No he sido el más listo del mundo", recordó en su entrevista en 'Espejo Público'. Desde que se destapó su implicación en los delitos de estafa ha asegurado que él fue víctima de un engaño por parte de su socio, en el que confiaba ciegamente.