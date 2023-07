Carlo Costanzia habla de su intento de suicidio: "He sufrido acoso, depresión y adicción a las drogas"

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' para hablar de su condena por estafa. El hijo de Mar Flores no solo ha explicado qué le ha llevado a cometer delitos con la compraventa de coches de lujo. Visiblemente arrepentido, ha manifestado su deseo de "dar la cara". Así, ha asegurado haber sido "el tonto útil" y "un perjudicado más" en esta historia. Y ha ido más allá. Por primera vez ha compartido públicamente el infierno que ha vivido desde que es un niño. Su infancia, marcada por la fama de su madre, lo ha condicionado por completo. De sus palabras se entiende que lo que hay detrás de sus delitos es una larga trayectoria vital llena de dificultades. sus problemas con la depresión, la adicción al alcohol y a las drogas, el acoso escolar. Cosas a las que ha tenido que hacer frente desde que tiene solo siete años. Incluso ha pensado en el suicidio: "Esto no ha sucedido una vez. Ha sucedido dos veces. He tenido problemas de adicción y con las drogas. He estado en un problema de rehabilitación ocho meses. He estado en terapia. Cuando yo cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio. He necesitado la ayuda de psicólogos... He vivido en una burbuja de depresión y de oscuridad".

"Mi madre por elecciones de vida ha estado con varias personas, pero ella al ser mediática venía todo esto filtrado por la prensa. Voy a in colegio del Opus desde pequeño donde me hacen un bullying continuado. Me pegan y me insultan", ha relatado. "Mi nacimiento sale en una portada del 'Hola'.... Cuando sale la famosa portada del 'Interviú' me echan del colegio por esa portada, sabiendo los problemas de acoso y de bullying que he sufrido de pequeño. Me insultaban y abusaban de mí físicamente". Fuera del colegio también ha sido testigo de hostilidades de su familia con los medios: "He vivido situaciones en las cuales he visto a periodistas pegando a mi abuelo, a mi abuelo, a mis tíos. Era una situación bárbara... No quiero justificar con esto todo lo demás. Yo por desgracia escojo la vía fácil de evadirme con las sustancias desde temprana edad, con 10 u 11 años".

"Empiezo con el alcohol, el tabaco, hachís y luego en mi adolescencia toqué fondo", recuerda Carlo Costanzia

"Mi primer contacto con las sustancias los tengo con 10 años. Empiezo con el alcohol, el tabaco, hachís y luego eso se mantiene durante una época. En mi adolescencia toqué fondo", continuaba. "Ya en mi adolescencia... La última sustancia que yo dejé fue el hachís". Nadie conocía hasta ahora cuán difícil ha sido la vida de Carlo Costanzia. La sombra de la popularidad de su madre le ha pasado una carísima factura. "Me han recetado antidepresivos entre los seis y siete años, cuando ya me voy con mi padre... Me llegan a quitar el pestillo del cuarto porque creen que puedo tener problemas de autoflagelación". Incluso ha llegado a barajar la posibilidad de acabar con su vida.

Gracias al apoyo de sus padres y de su abuela ha podido superar sus adicciones: "Mis padres están muy orgullosos de que yo haya superado todo esto. Me han apoyado en todo momento. Sobre todo mi padre, ha estado al pie del cañón". A día de hoy ha logrado superarlo: "He estado en un centro de deshabituación y no podía salir. Fue un proceso muy complicado porque ahí es donde yo realmente sano. Donde yo tengo una confrontación con todos los traumas que tengo en mi infancia. Fue una etapa muy complicada y gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres. Salgo de ahí y por desgracia todo se paga en esta vida. Y cuando estás en tu mejor momento de fortaleza mental te llega todo. Es lícito y hay que afrontarlo".

"Hay días en que no me quiero levantar de la cama y me tengo que forzar a comer"

Sincero, Carlo Costanzia ha manifestado: "Elijo venir aquí a desnudarme de todas estas cosas. Han hundido completamente mi carrera. A nivel mental esto me está costando mucho. He pasado por muchas cosas muy feas y tengo el pellejo muy duro. Pero hay días en que no me quiero levantar de la cama. Me tengo que forzar para ir al gimnasio, a comer, afrontar el mundo. Tengo incluso un cierto pánico social. No me atrevo a hacer ningún tipo de inversión en ningún tipo de trabajo".