El gesto de Carlo Costanzia con Mar Flores tras su explosiva entrevista

Carlo Costanzia rompió su silencio y ofreció una explosiva entrevista en la que habló de una dura infancia marcada por los escándalos de su madre, Mar Flores. La modelo, que quiere salvaguardar el bienestar de sus hijos pequeños en este momento, ha recibido un inesperado gesto por parte de su primogénito fruto de su primer matrimonio con el italiano Carlo Costanzia di Costigliole.

"Le ha pedido perdón", confirmaba nuestro compañero Iván Reboso en el programa 'Fiesta'. Carlo Costanzia ha recapacitado y se ha puesto en contacto con su madre consciente del perjuicio que han podido hacerle sus recientes declaraciones. Un testimonio que está en boca de todos y que ha colocado a la modelo en el punto de mira. Mar Flores ha hablado con distintos colaboradores en las últimas horas y ha reconocido que está "preocupada". "Ella no quería que su hijo se sentase a dar una entrevista porque no quiere que salga de nuevo el pasado, y además no quiere que todo esto afecte a sus otros hijos, los cuatro que tiene con Javier Merino", afirmaba Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta'.

La postura de Mar Flores ante el testimonio de su hijo mayor, Carlo Costanzia

La modelo tiene clara su postura en este momento. Su objetivo principal es salvaguardar el bienestar de sus cuatro hijos pequeños de su segundo matrimonio con el empresario Javier Merino. "No quiere repetir los errores del pasado. No quiere que sufran los hijos". Incluso se plantea interponer acciones legales. En las últimas horas han sido muchos los que se han pronunciado, entre ellos, su primer marido, Carlo Costanzia di Costigliole. Este no dudó en arremeter duramente contra ella. "Si yo sacara todos lo documentos, audios y pruebas que tengo de Mar no podría volver a España. Ella me pidió que fuera su amante cuando estaba casada con Javier Merino".

Otro de los aludidos en la entrevista de Carlo Costanzia ha sido Javier Merino, segundo marido de Mar Flores. El joven confirmó que su papel había sido clave en esta última etapa de su vida que ha estado marcada por serios problemas con la justicia. "Me ha ayudado muchísimo", dijo. El actor cumple condena de 21 meses por un delito de estafa ligado a una trama de alquiler de coches. Una época complicada que definía de la siguiente manera: "Mi situación judicial es que sigo en privación de libertad, pero con una pulsera telemática. Esta me la conceden cuando estoy en la última fase y se queda por este último delito de estafa".

Además, reconocía que los fallos del pasado tarde o temprano pasan factura. "Estos últimos dos años he tenido muchos problemas y situaciones en las que me podría haber vuelto a refugiar en las drogas. No lo he hecho. Ahora mismo vivo de un trabajo normal y llego a malas penas a final de mes. Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Tengo que afrontar una realidad y durante 15 meses no puedo salir de Madrid".