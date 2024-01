Carlo Costanzia y su explosivo relato sobre su infancia (con dardo incluido a su madre, Mar Flores)

Carlo Costanzia es el nuevo invitado de 'De viernes', el programa de Telecinco que está revolucionando el panorama social nacional al inicio del fin de semana. El vástago de Mar Flores es el último 'hijo de' que ha concedido una entrevista al formato que presenta Beatriz Archidona y Santi Acosta y promete no dejar indiferente a nadie. Mediaset ha difundido un adelanto en el que el actor se confiesa sobre su dura infancia. Aunque no responsabiliza directamente a sus padres, si les señala. "Probablemente haya llegado a culparles de todo lo que me ha pasado", indica. Sus fuertes declaraciones sobre lo que ha vivido desde que era pequeño pasa también por el consumo de drogas. Un durísimo relato que no va a sentar nada bien a Mar Flores ni va a facilitar el acercamiento entre madre e hijo.

La dura infancia de Carlo Costanzia: "Nunca fui feliz"

El año pasado, Carlo Costanzia saltaba al foco mediático por una denuncia de estaba junto a su exsocio que apunto estuvo de costarle entrar en la cárcel. Esto a raíz de un negocio de compraventa de coches de alta gama por los que sus clientes pagaban altas sumas pero nunca llegaban a su destino. La Audiencia Nacional ratificó la condena de prisión de dos años a mediados de 2023, aunque, por el momento, el joven no ha ingresado en ningún centro para cumplir la pena. Tras varias apariciones en diferentes platós de televisión, el actor de 'Toy Boy' se defendía de las acusaciones y se mostraba como la víctima de una trampa.

No dudó en cargar contra todos los que le retiraron su apoyo e, indirectamente, hacia Mar Flores, con la que, aseguró, no mantenía una relación muy fluida. "Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al cien por cien", indicó en ese momento. Ahora, el hijo de la modelo vuelve a la carga con una polémica entrevista en la que se sincera como nunca sobre su madre y su padre, el conde Carlo Costanzia. "Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre", se confiesa.

Las consecuencias del traumático divorcio entre Mar Flores y Costanzia padre

"He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares", se escucha decir a Carlo Costanzia en el adelanto. El joven también se confiesa sobre sus adicciones y sitúa en sus 10 años la edad en la que tuvo su "primer contacto con el consumo". Más exactamente, con los antidepresivos. Para Makoke, que le conoce desde niño, sus declaraciones van a atraer cola. "Es el diario de una víctima", ha calificado la entrevista en 'Así es la vida'. La colaboradora ha recordado que ella vivió la boda y relación de Mar Flores y Carlo Costanzia padre de cerca. "Este niño ha estado de pequeñito en mi casa alguna vez. Creo que ha sido la víctima de un divorcio traumático. Hay muchas cosas que no se saben de ese matrimonio, de esa madre y de esa relación con ese hijo", sentenciaba la exmujer de Kiko Matamoros.