Carlo Costanzia arremete contra su exmujer Mar Flores: "Mi pidió ser su amante cuando estaba con Javier Merino"

La entrevista de Carlo Costanzia, el hijo mayor de Mar Flores, en '¡De Viernes!' ha vuelto a poner de actualidad viejos escándalos. El joven, de 31 años, habló de una dura infancia, también de sus problemas con la justicia y su adicción a las drogas. La respuesta del primer exmarido de la modelo no se ha hecho esperar. Carlo Costanzia di Costigliole está muy enfadado y ha mandado un demoledor mensaje contra su exmujer.

El italiano se ha puesto en contacto con Makoke quien desvelaba el contenido de la conversación en el programa 'Fiesta'. "Él me autoriza a sacar esto públicamente. Mar le ha hecho mucho daño a lo largo de los años", ha afirmado. La colaboradora también ha señalado que Carlo Costanzia (padre) viajará en unos días a Madrid para estar junto a su hijo mayor que el próximo viernes, 26 de enero, se sentará en el plató de Telecinco para ofrecer una nueva entrevista. Makoke ha insistido en que el exmarido de Mar Flores está dolido y enfadado porque siente que ella le ha hecho mucho daño. "Si yo sacara todos lo documentos, audios y pruebas que tengo de Mar no podría volver a España". La bomba llegaba después de este comentario: "Ella me pidió que fuera su amante cuando estaba casada con Javier Merino".

Carlo Costanzia Jr. reconoce que Javier Merino ha ejercido un papel fundamental en sus problemas con la justicia

Los últimos años en la vida del hijo mayor de Mar Flores han sido muy complicados en los que ha tenido problemas de peso con la justicia. Entre ellos, un delito de estafa por una trama de alquiler de coches de alta gama. "En el proceso judicial me ha ayudado muchísimo Javier Merino", explicó el joven quien continúa cumpliendo condena. "Mi situación judicial es que sigo en privación de libertad, pero con una pulsera telemática. Esta me la conceden cuando estoy en la última fase y se queda por este último delito de estafa".

Carlo Costanzia Jr. expuso cómo fue su infancia marcada por los escándalos de su madre. "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, el alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años".

Estos primeros flirteos los definió como "un acto de rebeldía" que se convirtieron en una auténtica vía de escapa para él. Carlos Costanzia (hijo) también señaló que llegó a tocar fondo e intentó tirar la toalla. "En uno de mis arrebatos deseo evadirme demasiado consciente de eso me va a llevar al descanso. Da la casualidad que un amigo viene a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Me llevan al hospital más cercano. Me despierto allí cuando ya me habían hecho el lavado de estómago".