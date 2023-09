Carlo Costanzia ha vuelto a pisar un plató para defenderse. Lo ha hecho después de conocerse la noticia de que la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado su condena de dos años de cárcel por estafa. Esto, a pesar de que el hijo de Mar Flores había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para no entrar en prisión que, según el acusado, la autoridad pública de justicia habría roto. Carlo se mantiene tranquilo a pesar de su, a priori, nada esperanzador futuro. "Siempre he creído que el dinero era lícito2, ha confesado.

Carlo Costanzia: "Los abogados no han aportado las pruebas para permitirme no salir culpable"

El mismo día que se conocía la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga, Carlo Costanzia se ha personado en el programa de 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega, para dar su versión de los hechos. Según el joven, lo que ha ocurrido para que el pacto se rompa tiene relación con el dudoso actuar de sus primeros abogados, "que no han aportado las pruebas necesarias para permitirme no salir culpable de lo que se me acusa", ha comenzado diciendo.

Asesorado por su actual letrado, Carlo decidió que lo mejor para resolver su situación era llegar a un acuerdo con los damnificados. a partir de entonces, mantuvo el contacto con ellos, especialmente con uno, el único del que, según su testimonio, tenia constancia. "Es un dinero que siempre he creído que era lícito, pero lo voy a devolver", ha asegurado rotundo. Y ha vuelto a señalar a Roberto, su socio desaparecido, al que culpa de lo ocurrido: "He pagado por él y les he dado de más".

El hijo de Mar Flores desvela quién le ha prestado el dinero que devuelto a los afectados de la estafa

El actor de 'Toy Boy' ha continuado dirigiendo el dedo acusador sobre su ya exsocio. Asegura que el dinero que ha devuelto a los afectados de la estafa no tiene nada que ver con la cantidad que pasó por sus manos, que fue mucho menor. "Han sido 1000.000 euros que habían entregado supuestamente en mano a Roberto. Por mi cuenta solo pasaron 51 mil", ha manifestado. Carlo Costanzia también ha confirmaba que ese dinero que ha reintegrado se lo ha prestado su familia.

Este varapalo para Carlo, ha dicho, no significa que vaya a entrar en prisión. La situación de semilibertad de la que se beneficia en estos momentos tras ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol le permite "enganchar condenas", lo ha definido. Recordemos que, debido a este delito, el también cantante lleva una pulsera telemática que permite que las autoridades sepan donde esta en tiempo real. "Es por eso que ya tengo 4 meses de los 21 de la condena cumplidos", ha sentenciado.

Mar Flores opta por mantenerse en silencio

Es la segunda vez que Carlo Costanzia se sienta en un plató de Antena3 para contar su verdad. "He sido el tonto útil", se defendió en el programa de por las mañanas de Susanna Griso a principios de julio de este año. Mar Flores también optó por pronunciarse sobre el caso de su hijo en la misma cadena de Atresmedia, donde colaboraba la temporada pasada y no ha vuelto a renovar. Esta vez, la modelo no ha emitido ningún juicio de valor sobre la situación de Carlo. Desde que estallara la noticia, ha tratado de mantenerse en un segundo plano y volcarse en sus otros cuatro hijos. Parece que, en esta ocasión, el hecho de no trabajar en la pequeña pantalla se lo ha permitido.