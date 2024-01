Se destapa la conversación secreta de Carlo Costanzia con sus padres tras su polémica entrevista

Carlo Costanzia volvía a repetir experiencia ante las cámaras el pasado viernes, 26 de enero. El hijo de Mar Flores se sentaba de nuevo en el plató de ‘¡De Viernes!’ para dar más detalles sobre algunas de sus polémicas declaraciones anteriores, las cuales situaban a sus padres en el ojo del huracán. Y es que, lejos de culpar a sus progenitores por haber protagonizado ciertas conductas que han marcado su juventud, el actor ha querido sacar la cara por ellos y demostrar que en ningún momento quiso atacarles. Algo a lo que ahora ha respondido José Antonio Avilés al destapar la conversación que el entrevistado habría mantenido tanto con Carlo Costanzia padre como con la modelo.

“Has estado dejando a compañeros en mal lugar porque estás mintiendo”, ha comenzado asegurando José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’. Además, ha añadido que existe “una información que Carlo Costanzia no quiere contar” y que ha provocado que su versión televisiva dé un drástico “volantazo” en apenas unos días.

Las supuestas intenciones de Carlo Costanzia con sus últimas entrevistas

Esto se debe a que, tal y como ha contado el colaborador del programa de las tardes de Telecinco, Carlo Costanzia mantuvo una conversación tanto con su madre como con su padre. Primero fue con este último con quien habría hablado largo y tendido: “Cuando su padre aprovecha para intentar subirse al carro, se mandan esas declaraciones a través de una amiga de Makoke y Carlo le dice: ‘Papá, yo estoy sentado para ganar dinero, porque no tengo trabajo a consecuencia de todo lo que ha sucedido, pero no vas a aprovechar para decir que si sacas lo que tienes, mi madre se tiene que ir. No voy a permitir que cargues contra mi madre’”.

Con estas palabras, el joven deja entrever que está dispuesto a poner fin a sus intervenciones televisivas con tal de defender a Mar Flores de su exmarido. Quizá sea por ello que, teniendo en cuenta las intenciones de su hijo, Carlo Constanzia también optara por dar un giro de 180 grados a su versión para desmentir a Makoke, quien se había convertido en su portavoz.

Como no podía ser de otra manera, el intérprete de ‘Toy Boy’ también se puso en contacto con su madre para que no estuviera preocupada tras lo sucedido: “Le dijo: ‘Estoy contando mi vida, no os estoy metiendo a vosotros en esta historia’”. Un testimonio que deja entrever que Carlo no tiene intención alguna de que sus padres se enfrenten, sino que simplemente estaba dispuesto a hablar sobre las luces y las sombras de sus 31 años de vida para cobrar por ello.

Este movimiento no resultaría en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos profesionales de Costanzia han disminuido considerablemente a raíz de los últimos sucesos. Tras haber sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa que después fue ratificado, Carlo no ha vuelto a participar en ninguna película ni serie. Algo que le mantiene preocupado y por lo que no le ha quedado más remedio que recurrir a su vida privada.