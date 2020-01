Carles Puyol ha querido felicitar a su mujer, la modelo Vanesa Lorenzo, por su cumpleaños a través de las redes sociales, donde el exfutbolista cuenta ya con casi 10 millones de seguidores. Sin embargo, ha preferido pasar por alto el postureo y se ha decantado por hacerlo de la forma más original (aunque eso no siente muy bien a su mujer).

Y es que ha hecho una galería con las peores fotos de Vanesa Lorenzo, donde no sale muy bien. Junto a esas imágenes, el exfutbolista escribe: «Hoy rindo homenaje a la reina de mi casa. ¡Feliz cumpleaños @vanesalorenzo_! #LaVenganzaPuedeSerTerrible #VanesaTenPiedad A tribute to my queen with her best 2019 picks. 😂🤣😂🤣😂Happy birthday @vanesalorenzo_ ❤!».

A pesar de que ha sido una broma pesada -a nadie le gusta que publiquen fotos en las que salen mal- Vanesa Lorenzo se lo ha tomado con gran sentido del humor: «Tú que quieres, ¿arruinar mi carrera?! 😂😂😂», escribía respondiendo a su pareja. Lo que no sabemos es si la modelo vengará la decisión de Carles de felicitarle de esta manera.