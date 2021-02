Carla Vigo ha tomado la decisión de independizarse. No volverá a Alemania, de momento, y centra todos sus esfuerzos en encontrar una habitación en Aranjuez.

Carla Vigo en el mes de septiembre decidió comenzar una vida en Alemania, justo el país en el que su madre vivió su etapa universitaria de Erasmus cuando era joven. Allí la sobrina de la Reina Letizia ha estado cuidando niños, aunque su plena intención era la de aprender el idioma y seguir formándose en interpretación y baile, su verdadera pasión. Sin embargo, en Navidades cerró esta etapa y volvió a España con un claro objetivo. La joven quiere seguir dando pasos y ahora planea independizarse. Eso sí, no se irá tan lejos como hizo después del verano.

Según ha podido saber SEMANA, Carla Vigo está buscando una habitación en una casa compartida en Aranjuez, ciudad situada al sur de Madrid y donde vive su familia más cercana y su padre. Aunque todavía no ha encontrado la estancia perfecta, esta joven de 20 años está poniendo todo de su parte para que así sea y se cumpla su deseo de volver a volar sola. No quiere permitirse grandes lujos y, por ello, quiere ir poco a poco.

Una situación ante la que se encuentra muy ilusionada, según nos revela a su entorno, ya que estará cerca de sus amigos y de sus seres más queridos. Según ha podido comprobar SEMANA, los precios por habitación allí son dispares, van desde los 190 euros por habitación más gastos aparte hasta los 575 euros con gastos incluidos, precios ante los que deberá de hacer cuentas para saber qué se puede permitir. Carla Vigo ha demostrado ser valiente y no tener miedo al cambio, hecho que fue más que evidente cuando dejó toda su vida en España y voló hacia el extranjero, no obstante, en plena pandemia cambiar de rumbo no es en absoluto fácil.

Desde allí se ha sincerado en numerosas ocasiones sobre aspectos muy personales como su orientación sexual, lo harta que estaba de ciertas críticas o sobre el enorme tatuaje que iba a realizarse en su brazo. Poco después apareció con un tigre en su brazo izquierdo, eso sí, con dos caras: una de ellas más realista y la otra con figuras geométricas. Pero, ¿qué significa este dibujo? Al parecer, representa la fuerza, el poder, la pasión, tres cosas con las que ella se siente muy identificada y que serían un motivo más que suficiente para tatuarse para siempre.

La sobrina de Letizia no tiene miedo a los cambios

Una vida muy diferente a la que lleva la princesa Leonor. Hace tan solo unos días la Casa Real comunicó que estudiará Bachillerato el próximo curso en Reino Unido, en concreto en el UWC Atlantic College de Gales. El internado, en el que en la actualidad estudian cerca de 350 alumnos, es un castillo medieval del siglo XII ubicado en St Donat, a 26 kilómetros de Cardiff (capital de Gales), y por donde han pasado otros royals. La última en hacerlo ha sido la princesa Elisabeth de Bélgica, hija de los reyes Matilde y Felipe de Bélgica.