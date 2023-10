Carla Vigo, “muy orgullosa” de la Princesa Leonor: así presume de su prima

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha regresado a la escena pública participando en un evento en Alcalá de Henares denominado 'Famous Models Star'. En esta nueva aparición, y en su rol como modelo, Carla deslumbró con un traje de estilo flamenco. Este evento simboliza un paso significativo en la reanudación de sus proyectos profesionales, tras haber enfrentado un episodio de bulimia hace algunos meses.

"Aunque parezca muy difícil, se sale"

Sobre este tema, se le preguntó en el evento y ella no dudó en responder. Con serenidad y una actitud optimista, respondió: "Estoy muy bien, voy a mis revisiones y todo bien". También aprovechó para enfatizar la importancia de la recuperación física y emocional, subrayando que "es importante parar cuando estás regular y, cuando puedas, vuelves".

Carla, hija de Érika Ortiz, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan el mismo problema de salud, alentándoles con las siguientes palabras: "Les digo que, aunque parezca muy difícil, se sale. Siempre va a haber alguien que se importe por ti, y si no, hazlo por ti mismo, pero siempre vas a salir". Carla no se considera un ejemplo para nadie y muestra una postura humilde ante la vida. Respondiendo a las preguntas de Europa Press, Carla también ha querido expresar su gratitud hacia la Reina Letizia y su abuela Paloma Rocasolano, quienes han estado a su lado brindándole apoyo durante estos últimos meses, que han sido difíciles de gestionar.

Carla se siente muy orgullosa de la Princesa Leonor

El evento 'Famous Models Star' también ha sido el escenario idóneo para compartir el orgullo que siente hacia su prima, la Princesa Leonor. Especialmente, en lo que se refiere a su Jura de Bandera y a su protagonismo creciente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se acaban de celebrar en Oviedo. Sin embargo, prefirió mantenerse reservada en lugar de expresar en voz alta cuál es su relación actual con la Familia Real.

Al final, Carla Vigo ha mencionado con cariño que tiene la intención de felicitar a la Princesa Leonor en su próximo 18º cumpleaños a finales de octubre, aunque dejó en el aire si dicha felicitación vendrá acompañada de un regalo. Esta declaración añadió un toque de misterio y dejó una nota intrigante sobre su vínculo actual con la Familia Real.

Sus problemas con la bulimia empezaron cuando ella tenía tan solo ocho años. "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores".