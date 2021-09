Carla Vigo ha comenzado clases de interpretación con una reputada actriz de nuestro país como es Josele Román, pues ha decidido dejar la televisión.

Carla Vigo parece haber encontrado su camino. La sobrina de la Reina Letizia después de confesarse con la revista SEMANA, medio al que concedió su primera entrevista en exclusiva, comenzó su andadura en televisión. Posaba en photocalls e incluso ejerció como colaboradora en en el programa ‘Sobreviviré’, pero ha tomado una drástica decisión. Se alejará del medio y se centrará en su faceta como actriz, siendo este su verdadero sueño. De hecho, ya está recibiendo clases de interpretación de la mano de una reputada actriz de nuestro país como es Josele Román. Un paso que sin duda le acerca al mundo del espectáculo y es que cabe señalar que la intérprete tiene una gran carrera que puede servir a Carla para crecer como actriz. «Empezaremos por rodar un corto que estoy preparando. Escrito por mí», ha dicho Josele.

Ilusionada con ayudar a alguien al que le ve madera, Josele Román confía en el éxito de Carla Vigo y, prueba de ello, que la esté formando «porque le cae bien». «El cortometraje lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla. Y veré cómo se desenvuelve como actriz. Será la protagonista. Lo de las clases lo hago por amistad. La conocí y, la verdad, me cae bien. Es jovencita, pero tiene carácter y fuerza. Es algo especial. Yo no doy clases a nadie más, aunque a veces sí veo que otros dan, y cursillos y tal. E incluso a los que las dan se las podría dar yo, pero no se da el caso», dice Josele Román a ‘Jaleos’. La joven de 20 años se puede sentir orgullosa de ser la única alumna de Josele, lo que hace todavía más especial esta etapa profesional para ella. Aunque todavía es pronto para saber cómo saldrá, nadie duda de que será positivo para ella trabajar mano a mano con alguien que tiene tanta experiencia.

Pero ¿cuándo se conocieron?, ¿cómo surgió esta inesperada amistad? Josele Román ha relatado que coincidieron en un pase de una de sus películas, ‘Huidas’, día en el que poco después fueron a un tablao flamenco. Ahí comenzó todo. Carla Vigo desde entonces sabe qué quiere en su vida a partir de ahora y, de hecho, ha reflexionado sobre qué le aporta salir en determinados programas si quiere ser actriz. Tras mucho pensarlo ha dejado la televisión para únicamente perseguir su sueño de ser actriz, un camino que ha emprendido junto a Josele Román.

Carla Vigo no ha llevado demasiado bien algunas críticas recibidas en redes sociales y tampoco se siente demasiado cómoda en un plató hablando de su vida, lo que le ha llevado a tomar esta determinación. No se quiere alejar de su profesión y considera que la senda correcta es la que acaba de tomar. Todo apunta a que se desmarca de algunos formatos y que, a partir de ahora, tan solo apostará por convertirse en una actriz reconocida en nuestro país.