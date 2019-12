Carla Nieto era una actriz catalana conocida por sus papeles en series como ‘Amar en tiempos revueltos’, ‘El síndrome de Ulises’ o ‘Cuéntame cómo pasó’. Pero el pico de popularidad más alto que vivió fue hace cuatro años y medio cuando, en pleno Festival de Málaga, posó por sorpresa junto a Risto Mejide y el publicista más ácido de la televisión la besó ante las cámaras, haciendo así público un noviazgo que hasta entonces era completamente desconocido.

Cómo terminó el noviazgo es algo que nunca se ha sabido, pero teniendo en cuenta que el beso fue en abril de 2015 y que ese mismo mes de julio Risto Mejide y Laura Escanes hicieron pública su relación, quizás la ruptura no fue un trago agradable para Carla. Pero ella rehizo pronto su vida, se volvió a enamorar, se mudó a México y formó una familia.

Ayer Carla Nieto estuvo en una fiesta de Madrid, donde era la encargada de entregar un premio y contó que ha vuelto para quedarse: «Me va muy bien en lo personal y en lo profesional también, y ahora me va a ir mejor. Mi bebé tiene 17 meses y ya casi no mama así que claro, cuando lo estás alimentando no puedes salir tantas horas de casa, y lo queríamos hacer así. Pero ahora cojo el relevo, mi marido se quedará más en casa y yo vuelvo a la carga«.



Además, la intérprete fue preguntada por la reciente paternidad de su expareja y lejos de esquivar el tema respondió con naturalidad y contó lo mucho que se alegraba por Risto.