Carla Barber sufre uno de los mayores sustos de su vida con su hijo Bastian

Carla Barber acostumbra a contar su día a día a través de las redes sociales. No solo lo bueno, también lo malo. En medio de su segundo embarazo, la cirujana se ha llevado uno de los mayores sustos de su vida desde que es madre del pequeño Bastian. Así lo explicó ella después de que su primogénito pasara una de sus peores noches debido a un resfriado.

"Esta noche me he llevado el mayor susto que he tenido hasta ahora con Bastian... Lleva con mucho, mucho moco más de una semana. Le cuesta dormir porque se asfixia y las noches no están siendo fáciles, pero lo de esta noche...", contaba ella misma. Lo hacía aliviada puesto que todo había quedado en un susto, pero su cara reflejaba la angustia de pensar en lo que habría pasado si no se hubiera llegado a despertar.

Después de la toma de las cuatro de la madrugada, el pequeño Bastian se ha quedado dormido. Después de una intensa jornada de trabajo, ella hacía lo mismo, pero se levantaba de forma súbita después de escuchar, a las seis de la mañana, a Bastian atragantándose y ahogándose con su propio vómito. "No paraba de vomitar en su cuna estando boca arriba. Menos mal que me he despertado, porque de verdad, con lo agotaba que estoy, no sé cómo le he oído tan rápido. Instinto de mamá ninja", relataba.

La cirujana no se ha separado de su hijo en ningún momento y revelaba que luego al pequeño le ha costado mucho volver a quedarse dormido. No es la primera vez que Carla Barber hablar de los problemas que tiene su hijo con los mocos y vómitos desde que naciera. Preocupada por esto, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha afirmado que van a llevar al niño a un fisio pediátrico para ver si les puede echar una mano.

Una experiencia traumática

"Nada más pensar que en alguna ocasión se me ha pasado por la cabeza irme a dormir a otra habitación para poder descansar bien porque al mínimo ruido me despierto.... No sé porqué mi mente acaba de imaginar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho y no lo hubiera escuchado", reflexiona la joven. Una terrible experiencia que le ha hecho plantearse que su hijo no duerma solo "hasta que cumpla los 18 años".