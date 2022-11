Carla Barber este fin de semana tiene una cita muy esperada. Ella, su novio Joseph y su familia celebran el bautizo de Bastian, el primer hijo de la pareja, sin embargo, hay un contratiempo que ha truncado sus planes. La celebración sigue adelante, pero el bebé todavía no ha recibido la ropa que la canaria encargó a medida para él hace algunos meses, una entrega fallida que le ha provocado tal estrés que ha sufrido un brote de rosácea. De hecho, la empresaria ha compartido una foto en la que se ven los sarpullidos que han aparecido en las últimas horas en su piel.

«El bautizo de Bastian es este sábado. La ropa que se iba a poner la encargué hace dos meses porque era a medida, pero no ha llegado. Llevo hablando desde la semana pasada hablando con ellos y me decía que ya estaba, pero no. No tengo ropa para Bastian«, ha dicho Carla Barber visiblemente molesta. Está indignada porque no hayan cumplido los plazos de entrega y, aunque no quiere frivolizar, no tener la ropa de su pequeño a tan solo unos días del bautizo le tiene muy agobiada. «Estoy en la cama, agotada y con un dolor de cabeza horroroso. Puede que os parezca una tontería y sé que hay problemas más importantes y este no lo es, pero estoy triste. Hemos encontrado un conjunto que ponerle, pero no es en absoluto lo que queríamos e imaginábamos«, comenta decepcionada.

Este detalle era el único que tenía que cerrar Carla Barber y es que su madre es quien se ha encargado del resto, tanto es así que Carla ni siquiera sabe dónde se celebrará. «El bautizo para nosotros es un día importantísimo. Mi madre ha organizado todo al detalle, con muchísima ilusión. Tanto que yo no sé donde será la celebración (ha querido que sea toda una sorpresa). Yo me encargaba de la ropa de mi príncipe», continúa la empresaria en su relato. Precisamente el hecho que se haya retrasado todo ha provocado que su piel no esté en su mejor momento, aunque afortunadamente ha mejorado tras ponerse una mascarilla. «Tengo los ojos irritadísimos y la cara nuevamente llena de sarpullido. Bienvenida rosácea por estrés, solo espero que mi cara cambie para el sábado», decía.

La doctora estética finalmente ha encontrado un conjunto muy similar al que imaginó para Bastian, lo cual le ha hecho especialmente feliz. Solo quedan unas horas para que el bebé de tan solo seis meses sea bautizado y todo su entorno celebre este día tan importante para ellos. Carla Barber está embarazada de su segundo hijo, un bebé muy deseado, pero por cuyo embarazo ha recibido muchas críticas por parte de sus seguidores.