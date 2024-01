Preocupación por el estado de salud del hijo mayor de Carla Barber: "Está bastante mal"

Carla Barber ha compartido el último parte de salud de su primer hijo, Bastian, y ha hecho saltar todas las alarmas. La médico está pasando por un momento complicado, a pesar de que hace menos de una semana, celebraba el espectacular bautizo de Bosco, su segundo vástago. Nueve meses después del nacimiento del bebé, la doctora pasaba un día inolvidable en su Gran Canaria natal, rodeada de los suyos, para festejar esta fecha más que señalada. Nada hacía prever que el mayor de los hermanos pasa por un momento delicado. Por este motivo, tendrá que pasar por quirófano, según ha desvelado su famosa madre.

Carla Barber da el último parte de salud de su primer hijo

A punto de cumplir dos años, el hijo mayor de Carla Barber junto al empresario Joseph arrastra un problema de salud que preocupa a sus progenitores. La propia médica compartía en su cuenta oficial de Instagram, donde suma algo más de un millón de seguidores, la noticia. "Meses pasando noches muy largas y preocupadas por Bastian", escribía junto a un vídeo en el que ha relatado la situación de su pequeño. "Bastian está bastante mal. Tiene terrores nocturnos. No respira bien. Ronca, duerme con el culo en pompa y bueno... Se despierta, además, y no para de llorar", reconocía la doctora.

La madre del niño ha seguido explicando que había tenido un día bastante intenso de médicos y pruebas. "He hablado con el pediatra. He estado leyendo un poco y de lo que me han recomendado, llevamos a Bastian al otorrinolaringólogo. Le hicieron ayer una prueba, una endoscopia nasal. Tiene las adenoides y las amígdalas hipertrofiadas", ha desvelado, visiblemente afectada. Tras consultar con los especialistas, la 'influencer' ha confirmado que Bastian tendrá que pasar por una operación quirúrgica. La decisión ha sido tan inminente que ya se ha sometido al preoperatorio.

El miedo de la doctora ante la operación de su hijo

Aunque el niño se encuentra en las mejores manos, Carla Barber ha reconocido que está algo asustado. Para ella, esta operación, sin duda, es un alivio. Tanto para ella como para Bastian. Confía en que todo saldrá bien. Sin embargo, asegura que está "un poco acojonada porque es una cirugía y dicen que lo pasan mal. Después es muy doloroso. Es algo que lamentablemente tenemos que hacer y a ver si el pobre ya puede dormir y descansar. Y nosotras. Que menos mal que tengo a mi madre, porque si no, imposible”, ha querido agradecerle a su progenitora, su mayor apoyo en estos duros momentos.

Junto a estas palabras, también ha querido tener un gesto de deferencia con todos sus pacientes a los que ha tenido que cancelar la cita debido al problema de salud de su hijo. "Tendré que cambiar mi agenda laboral y modificar algunas citas para estar con mi niño", ha sentenciado.