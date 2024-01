Carla Barber organiza un espectacular bautizo a su hijo Bosco

Nueve meses después del nacimiento de su segundo hijo, Bosco, Carla Barber ha reunido a sus familiares y a sus mejores amigos para celebrar el bautizo del bebé. Un día inolvidable que ha tenido lugar en su tierra, Gran Canaria, en el que todo estaba cuidado al detalle. Tras la ceremonia religiosa, la fiesta se ha desarrollado al aire libre aprovechando las cálidas temperaturas de la isla en pleno mes de enero. No ha faltado una espectacular decoración con una infinidad de globos que han servido como photocall de la jornada.

El segundo hijo de la doctora e influencer, fruto de su relación con el empresario francés Joseph, ha recibido las aguas bautismales rodeado de sus seres queridos, entre ellos, sus tíos Claudia y David. Carla Barber ha optado por un coqueto conjunto para el niño en tono crudo de la firma de ropa infantil Manuela Montero compuesto por camisa, caputa y peto con detalles de encaje. La orgullosa mamá ha organizado todo con mucho mimo y se ha esmerado en una preciosa decoración que mezclaba los tonos plata con el azul metalizado. Además, la tarta de estilo fondant de distintos pisos que seguía la misma temática elegida para la fiesta ha hecho las delicias de grandes y pequeño.

Un día muy especial para Carla Barber que ha vivido rodeada de sus seres queridos

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de la fiesta. El círculo de amigos de la influencer, entre ellos, el cantante José Otero han acudido al bautizo. Una celebración que se produce antes de que se cumpla un año de la ruptura de la doctora con el padre de sus hijos, Bastian y Bosco. Fue en marzo del año pasado cuando confirmó la noticia de que emprendía una vida separada de Joseph. Lo hizo en el séptimo mes de su segundo embarazo. Recientemente Carla Barber se sinceraba sobre qué punto atravesaba su relación con el empresario y lo hacía durante un podcast con Violeta Mangriñán.

La exconcursante de 'Supervivientes' reconocía que le gustaría tener un contacto más estrecho con el padre de sus hijos que el que mantiene en la actualidad. "Sin duda, me quedaría embarazada de nuevo. Tener hijos es increíble. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es verdad que ha cambiado mi vida de manera radical y que ahora todos mis planes giran en torno a mis hijos. Me encantaría tener más. De hecho, me encantaría tener cuatro", afirmaba. Carla Barber comenzó su romance con el empresario francés en el verano de 2021. El 1 de enero de 2022 anunció su primer embarazo, y seis meses después de nacer su primer hijo sorprendió confesando que se encontraba de nuevo esperando de su segundo bebé. "Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices!!! Estoy deseando contaros mucho más", afirmó entonces.