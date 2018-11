4 Comparte con sus seguidores el antes y el después de su cara tras los retoques estéticos

Pues bien, su rostro ha cambiado de una forma llamativa después de hacerse una serie de retoques estéticos que no duda en compartir con sus seguidores: “5 años después, el Botox ha cambiado mi vida. Gracias a él, mi músculo masetero ha reducido su volumen, no aprieto los dientes, no tengo dolor de mandíbula y mi cara es mas fina. 5 años después , gracias al ácido hialurónico mis ojeras no están hundidas y el color se ha blanqueado debido a las sesiones de láser y peeling en la zona. 5 años después gracias a Dermalinfusion y Genesis, mis labios están hidratados, no hay pieles muertas y ha cambiado el color. 5 años después, mi nariz es mas fina gracias a la cirugía plástica.

Todos los cambios me los he realizado yo misma, excepto la nariz! Eso es obra de mi querido @drfernandezblanco“, ha confesado sin tapujos.

De hecho, anima a todos sus seguidores a que si quieren verse mejor, lo hagan: “Por cierto, también llevo las cejas micropigmentadas además de botox en frente y cola de ceja para abrir mi mirada: igual que todos los demás tratamientos, lo realizamos también en @clinicasdrcarlabarber Ahora, os pregunto: POR QUÉ CRITICAMOS QUE LOS DEMÁS QUIERAN CUIDARSE? A TI, NO TE GUSTARÍA VERTE MEJOR?”.