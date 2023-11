Carla Barber ha viajado a más de 9.000 kilómetros de España, pero en ningún momento ha mencionado con quién. Entre rumores de ruptura y reconciliación con Carlos Rubí, la empresaria ha hecho las maletas y ha volado a México, donde está disfrutando al máximo del país. De hecho, la hemos visto disfrutando de un paseo por los canales de Xochimilco mientras escucha a una banda de mariachis, una ruta que en vez de acompañada por otros turistas ha hecho de forma privada. Eso sí, no estaba sola, sino acompañada de su novio. Así lo explica el entorno de la canaria a la revista SEMANA: "Carla está con Carlos Rubí en México. Era un viaje que tenían cerrado antes de su ruptura y que seguramente sea decisivo para ellos porque van a estar 24 horas juntos. A ver qué tal están a la vuelta. Él no ha querido dar pistas". Aunque su círculo no confía del todo en que su relación funcione, saben que hay un detalle muy importante para el cirujano plástico, el novio de Carla Barber. Nos referimos a su exposición en redes sociales, la cual quiere reducir al máximo, por lo que le ha pedido "que ni le etiquete ni le mencione en su cuenta de Instagram", una petición a la que, de momento, Barber ha accedido. Nada que ver con su 'modus operandi' al principio.

Carlos Rubí y Carla Barber se han dado una nueva oportunidad: ahora están juntos en México

Para Carla esto supone un sobreesfuerzo, ya que es muy activa en el universo 2.0 y se encuentra cómoda compartiendo detalles de su vida privada. Una actitud que al cirujano plástico jamás le ha convencido, prueba de ello, que tampoco compartiera fotografías de sus anteriores novias. "Él siempre ha sido muy discreto en este sentido. No quiere que la gente sepa cómo y con quién está, pero con otras novias era igual. Lo tiene muy claro", sostienen en conversación con este medio. Y es que cuida al máximo su carrera en el mundo estético, tanto que no quiere que nada empañe el éxito que tiene en la sala de quirófanos. Ni siquiera su vida personal, una imposición que a Carla Barber no le ha quedado más remedio que aceptar. Ejemplo de ello que ella nombrara por última vez a Carlos Rubí el día 17 de septiembre, días antes de su sonada crisis y del impasse en su noviazgo, en las fotografías de una boda. Desde entonces, no ha vuelto ninguna imagen junto a él.

Carla Barber ha optado esta vez porque su novio, Carlos Rubí, se convierta en su fotógrafo personal, una decisión que quién sabe si ha convertido en un secreto no solo para sus seguidores, sino también para sus amigos. Llama la atención la broma que su entrenador personal le ha hecho en su último post de México, donde le dice "los mariachis para ti sola", algo que ella ha preferido no aclarar. Consciente de que podía trascender la identidad de su acompañante, ella no ha querido entrar en detalles. Tampoco explicar qué está suponiendo para ella esta escapada lejos de casa. "No hay nada mejor que quererse y cuidarse a uno mismo", dice Carla, una frase que podría estar cargada de significado, pero sobre la que no ha querido pronunciarse.

Carla Barber se desprende de su palacete en Madrid

La empresaria no solo vive una montaña rusa de emociones en el plano sentimental. Fue hace unas semanas cuando tomó la decisión de poner en venta su palacete en Madrid por 6,5 millones de euros, tal y como te contó esta revista en primicia. Una espectacular vivienda a las afueras de Madrid en la que ella ha invertido una gran cantidad de dinero para su reforma y que ahora cuelga el cartel de 'se vende'. La misma vivienda donde, por cierto, comenzó su historia de amor con Carlos Rubí en el mes de febrero. Recordemos que todo surgió cuando la hermana de Carlos y amiga de Carla les presentó durante una velada que acabó en un apasionado beso, siendo en ese momento cuando su noviazgo comenzó.

No ha sido fácil por la distancia que les separa, pues él vive en Mallorca y ella a caballo entre Madrid y Canarias, donde tiene a toda su familia. Un ritmo frenético que se suma al estrés por sus empresas, pero ¿triunfará el amor? Solo cabe esperar.