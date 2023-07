"Sin perder el norte", con este juego de palabras Carla Barber ha querido acercarnos algunas de las postales más especiales de su último viaje. La cirujana plástica se ha escapado el fin de semana a San Sebastián. Una romántica estancia en la que ha estado acompañada por su nueva pareja, Carlos Rubí, y que ha tenido todos los ingredientes para convertirse en inolvidable.

Desde el Monte Igueldo, la doctora nos regalaba a través de Instagram una preciosa instantánea en la que se fundía en un emotivo abrazo con su media naranja, al fondo la capital guipuzcoana. Su estancia ha estado acompañada de buena gastronomía y ha podido comer en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad, Akelarre del chef Pedro Subijana -con 3 estrellas Michelin-. De camino a San Sebastián, la pareja ha realizado una parada en Pamplona. Una ciudad especial donde cursó Medicina su chico. "Visitando la universidad donde @drcarlosrubi estudió y el hospital en el que se formó para ser el mejor cirujano plástico del mundo", añadía orgullosa.

El buen momento de Carla Barber

La doctora está enamorada y no duda en gritar a los cuatro vientos el buen momento que atraviesa. Si al principio de su relación intentaba ser cauta, ahora no duda en compartir románticas imágenes con su pareja. La ex Miss España y el cirujano plástico están consolidando un romance que comenzó al poco tiempo de que Carla diera a luz a su segundo hijo. Ambos eran viejos conocidos y el destino quiso que sus caminos volvieran a cruzarse en un momento significativo. Carlos Rubí, de origen bilbaíno, está asentado en Mallorca y comparte profesión con su pareja.

El pasado mes de mayo, Carla Barber y Carlos Rubí confirmaron su romance. La vida de la doctora ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Madre de dos hijos -su segundo bebé nació el pasado mes de abril- rompió con el padre de ambos, Joseph, pocos meses antes de dar a luz. Ambos tenían planes de boda y se comprometieron en noviembre de 2022. Aunque Carla Barber no ha profundizado sobre los detalles de la ruptura, sí que ha confirmado que no podían continuar más tiempo juntos: "Ha sido todo muy pasional, una relación muy intensa desde el primer momento, pero por mucho que yo le haya querido, llega un punto en el que ya no puedes seguir adelante".