Carla Barber, madre de su segundo hijo

Carla Barber ya es madre por segunda vez. La doctora se ha convertido en mamá este Viernes Santo. Ella misma transmitía a través de sus redes sociales la feliz e inesperada noticia con unas instantáneas de ambos en el hospital. "Con ímpetu, coraje y fuerza... así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía", explicaba. Por sus propias palabras, tanto Romeo como ella se encuentran bien a pesar de lo precipitado de las circunstancias."Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz", escribía. Ya era madre de un pequeño, el pequeño Bastian, por lo que ahora ha ampliado la familia.

Se considera una afortunada por el momento que está viviendo y que haya podido ser finalmente así. "Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo. Mi ginecólogo de confianza en las Palmas estaba de guardia y no imagináis lo increíble y rápido que ha sido todo", desvelaba. A diferencia de otros casos, su parto no ha tenido ninguna complicación: "Cero dolor, nada de contracciones ni malestar".

Carla Barber tiene ya junto a ella a Bastian y a su madre, indispensable para ella en todos los momentos. A principios del mes de marzo confirmaba que rompía la relación con su pareja, Joseph, padre de su hijo. Aunque se comprometió el año pasado no han podido encauzar la pareja y ponían punto y final a su convivencia. Esta decisión le pillaba en pleno embarazo y lo ha ido superando día a día. "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", confesaba muy segura con lo decidido.

