Carla Barber la lía al revelar detalles sobre la lactancia de su segundo hijo

Carla Barber ha vuelto al trabajo apenas unos días después de dar a luz a su segundo hijo, Bosco, pero ya ha protagonizado varias polémicas. La médico especializada en cirugía estética no ha dudado en volver a la rutina a pesar de que su bebé requiere ahora mismo muchísima atención y sus obligaciones las está combinando con lactancia materna.

Ella ha desvelado que está dando lactancia mixta: "Le doy mixta, también toma bibi. Ayer fueron seis tomas de pecho y dos de bibi. Me adapto como puedo, pero de momento va increíble", declaraba a una seguidora que estaba interesada en saber cómo era su organización a la hora de llegar a todo. Sin embargo, no siempre es todo maravilloso y sus horas de sueño se ven afectadas: "Bosquito come cada tres horas y hace tomas de 30-45 minutos normalmente. Anoche no había manera y estuve desde las 02:30 hasta las 03:45... se me caía la cabeza porque me quedaba dormida sentada". Aún así, está feliz.

La 'influencer' está dando lactancia materna a su segundo hijo

El hecho de que haya compartido su experiencia con la lactancia materna ha hecho que muchos seguidores le pregunten. Ella ha contestado: "Me preguntáis mucho por el tema del pecho. He tenido mucha suerte porque ha sido maravilloso desde el principio. No me duele nada, Bosco se pega perfectamente y come genial. El darle bibi ha sido desde el principio para que al quitarle el pecho (no se lo daré mucho tiempo) y dejarle solo bibi, no hubiera problema. Ahora además tanto la pediatra del hospital como el pediatra privado me han recomendado darle bibi para que coja peso más rápido".

Sin embargo, no todos los mensajes que ha recibido son buenos. Algunos le han hecho saber su opinión, que por supuesto, es muy diferente a la suya: "Por darle el bibi no va a coger peso más rápido, al revés", la ha dicho una seguidora. Ella no ha podido quedarse callada y le ha contestado: "Según mis dos pediatras sí. Pecho al principio con calostro los primeros días para las defensas y bibi en esos primeros días para la bajada inicial de peso. Yo solo escucho profesionales". La seguidora le ha seguido contestando: "Yo soy profesional sanitario también, y me dedico a ello. Hay muchos pediatras que no están reciclados, puedes pedir una segunda opinión. Si es tu decisión... estupendo, pero por engordar solo me extraña". Después de darle explicaciones, Carla Barber le dice: "No entiendo de todas maneras qué manía en meteros en absolutamente todo".

Ha tomado la decisión de no decir nada más

Carla Barber es muy dada a contar todo sobre su vida, tanto cuando está en la clínica trabajando como cuando está en casa disfrutando de su vida personal. Eso hace que muchos de sus seguidores no solo alaben lo que hace, sino que también hace que reciba muchas críticas. Parece que no termina de entender que si al final expones tu día a día, te arriesgas a recibir mensajes bonitos, pero también críticas. Después de abrir el debate sobre la lactancia materna, ella ha tomado una decisión: "Y como era de esperar... No diré nada más al respecto". ¿Conseguirá Carla no hablar más de su día a día con sus hijos en las redes sociales?