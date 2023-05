Carla Barber está viviendo una etapa de cambios. Lo dejó con su pareja estando embarazada de su segundo hijo. Poco después se puso de parto, lo que hace que su vida haya dando un giro de lo más radical. A esto se une que está disfrutando de una nueva etapa personal, al lado de Carlos Rubí. Muchas emociones que por supuesto ha notado en su cuerpo.

La médico especializada en pasó una etapa complicada en la semana 31 de embarazo. En ese momento no lo contó, pero ahora sí. Se hizo una foto de su cuerpo, que ahora compara con un posado de ella misma. Su cuerpo se ve diferente, pero no solo por su barriga incipiente. "Embarazada de 31 semanas. Había perdido muchísima masa muscular porque no podía entrenar y por el mal mometno que estaba pasando, no comía", escribe junto a la primera foto.

En la siguiente vemos una foto reciente, sin barriga ya y con el cuerpo más musculado: "Después de tres semanas entrenando y comiendo bien", reconoce. Carla Barber se ha mostrado de lo más orgullosa por estar cumpliendo con todos los propósitos saludables.

El antes y el después de llevar una vida saludable

Han sido unos meses complicados en el terreno sentimental, y eso lo ha notado en su día a día. El trabajo también la ha consumido y eso le ha impedido hacer deporte. Eso se ha unido a una comida insana. Ahora que ya está asentándose y que se está haciendo con su nueva vida, parece haber encontrado el equilibrio.

Esta buena racha ha coincidido con la llegada de Carlos Rubí a su vida, que la mantiene con una sonrisa en su rostro en todo momento. Precisamente este era el que hacía que el día de su 33 cumpleaños fuera increíble. Lo ha celebrado al lado de su nueva pareja, que la sorprendía con una fiesta de cumpleaños de lo más especial en Mallorca.

Fue un día increíble al lado de Carlos Rubí

"Acaba un cumpleaños muy especial, lleno de amor, de sorpresas y de mucha felicidad", escribía emocionada. Lo primero que recibía es un ramo de rosas rojas, que podría venir de parte de su pareja, a la que todavía no muestra con naturalidad en las redes sociales. Tras pasar un día intenso, a la 'influencer' le quedaba soplar las velas y lo hacía sobre una tarta de lo más original. Su chico no olvidó ningún detalle y también tenía preparados unos globos gigantes con el número 33.

Después de soplar las velas, Carla se mostró de lo más feliz y asegura que "parece que este año promete". Por ahora está prometiendo, ya que en el terreno personal no puede estar más feliz al lado de Carlos Rubí. Aunque todavía no está por la labor de mostrarlo en redes sociales, Carla Barber compartió una foto en el que se intuía a su nueva pareja. "Esa soy yo", empezaba escribiendo al lado de una foto en la que se podía ver su reflejo en los globos. Y detrás de estos globos, ocultando su cara, estaba Carlos: "Esta persona de aquí es la que ha hecho del día de hoy las 24 horas más especiales que recuerdo", decía feliz y agradecida.

No esconde su felicidad al lado de Carlos Rubí