Carla Barber y Diego Matamoros podrían estar sufriendo una crisis sentimental por segunda vez, pero ¿están al borde la ruptura?

Desde comienzos del mes de abril ni Carla Barber ni Diego Matamoros comparten imágenes juntos. De hecho, el freno ha sido tan repentino que muchos de sus seguidores se preguntan qué ha sucedido, si están en crisis o si, por el contrario, ya han tomado la drástica decisión de separarse. «Vuelve con Diego», «¿Por qué ya no estás con él? o «Me gustaba más cuando estabais juntos» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el perfil de la canaria, la misma tónica que están siguiendo los followers de Diego Matamoros en su Instagram. Aunque ellos permanecen en silencio y no han entrado en detalles de en qué punto está su historia de amor, lo cierto es que no se les ve hacer planes juntos. Tampoco compartir la casa en la que pasaban la mayoría del tiempo, la vivienda que Carla posee en la capital.

Eso sí, ninguno de los dos se ha atrevido a borrar imágenes de la pareja o dar un unfollow, por lo que de momento esta crisis parece tener retorno. La médico estética está centrada en su trabajo y en estar tiempo con sus amigas más cercanas y Diego, por su parte, en el Master de Decoración e Interiorismo 3D que está realizando en una universidad privada. Este giro a su vida llegó de la mano de su pareja, pues según ha comentado la propia Carla se lo regaló a Diego, ya que sabía lo feliz que le haría.

Su relación comenzó durante la cuarentena, comenzaron a hablar por WhatsApp y conectaron hasta tal punto que en cuanto fue posible tuvieron una cita en la que surgió el amor. Lo suyo fue tan intenso que apenas han dejado de estar juntos durante este año, sin embargo, ahora podrían tomarse un impasse para reflexionar sobre su relación sentimental. A pesar de que sus respectivas familias adoran al otro, Carla y Diego no están pasando por un buen momento. Fue el pasado mes de septiembre cuando ambos protagonizaron un fuerte bache que afortunadamente pudieron superar. No obstante, ahora vuelven a verse en la misma tesitura, eso sí, sin saber si serán capaces de remontar y hacer borrón y cuenta nueva.

Hace solo unas semanas viajaron a Tulum, destino paradisiaco tras el que volvieron muy felices a la capital. Desde entonces, muy pocas imágenes han compartido, lo que sin duda ha extrañado mucho a su círculo, quien permanece pendiente de ellos. No sería la única ruptura si finalmente no llegan a buen puerto en su familia, ya que Laura Matamoros también se ha separado del padre de su hijo, Benji Aparicio.