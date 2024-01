Carla Barber desvela en qué punto está su relación con su exnovio

Pese a que normalmente prefiere preservar la intimidad de su expareja, Carla Barber ha hablado. Está a punto de cumplirse un año desde que se dio a conocer la ruptura entre la doctora y el padre de sus hijos, Joseph, motivo por el que la influencer ha tomado la palabra. Lo ha hecho para sincerarse al desvelar en qué punto se encuentra su relación, en la que la prioridad es el bienestar de los dos pequeños, Bastian y Bosco.

Ha sido en el podcast de Violeta Mangriñán en el que Carla Barber ha reconocido que le gustaría que Joseph tuviera más relación con sus dos hijos de la que tiene. Una información que no había salido a relucir hasta ahora, ya que la médico había optado por guardar bajo llave todos aquellos datos que tuvieran que ver con su intimidad.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que valenciana es una de sus mejores amigas, Carla no ha tenido reparo en abrirse como nunca antes: “Sin duda, me quedaría embarazada de nuevo. Tener hijos es increíble. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es verdad que ha cambiado mi vida de manera radical y que ahora todos mis planes giran en torno a mis hijos. Me encantaría tener más. De hecho, me encantaría tener cuatro”, ha reconocido Miss España 2015.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y ha continuado haciendo referencia a su exnovio: “Si se da, pues bien. Pero claro… Tampoco es que haya tenido una muy buena experiencia. No con mis hijos, sino con el hecho de la pareja y los hijos”.

La opinión de Violeta Mangriñán sobre el punto de vista de Carla Barber

Sus declaraciones han sido inmediatamente criticadas por Violeta, que considera que la doctora “se castiga mucho” por haber intentado siempre cumplir el concepto de “tener una familia unida y numerosa”, aunque haya veces que no pueda darse: “Eso en el siglo XXI no está a la orden del día. Para tus hijos, tú siempre vas a ser la familia perfecta. Tus hijos siempre van a tener una familia preciosa aunque tú fueses el único miembro de su familia. Tú te has criado con muchos hermanos, muchos primos… Y eso es muy bonito, pero ahora las cosas han cambiado”, ha expresado.

Esta opinión ha hecho que Barber reflexione sobre el momento que atraviesa con Joseph: “A mí lo que me gustaría es que mis hijos disfrutasen de su padre, porque de eso se trata. Me refiero, si lo tienen…”. Por su parte, Mangriñán ha respondido: “Y lo disfrutarán, gordi. Igual ahora no es la mejor etapa, pero las cosas luego se ponen en el sitio y ya verás como todo va a ir bien. Date un tiempo. Confía en el proceso”, le ha animado la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Si algo ha quedado claro en esta charla es que, aunque el camino de Carla y el del que fuera su compañero de vida se haya separado, la médico espera que las aguas vuelvan a su cauce. No a nivel sentimental, sino lo suficiente como para establecer un vínculo que les mantenga unidos por sus hijos en común.