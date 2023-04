Carla Barber cuenta cómo se encuentra tras su parto prematuro

Carla Barber ha dado la bienvenida a su segundo hijo y lo ha hecho antes de lo previsto. La doctora, que se encontraba en su semana 36 de gestación, ha tenido un parto prematuro. Ella misma ha querido explicar a sus seguidores en redes cómo se encuentra. "Estoy increíble. Me he levantado sin dolor. Una cesárea perfecta. Ha sido super bonito y aquí estamos en familia".

Unas primeras horas junto a su pequeño Romeo que ya está saboreando como únicas. "Hemos pasado una noche increíble. Yo he dormido literalmente una hora, pero estoy tan feliz". Poco después de dar a luz, recibió la visita de su primogénito, Bastian -quien está a punto de cumplir su primer añito-. Carla Barber publicaba una tierna imagen de este encuentro tan especial. "Momentos únicos", añadía. La doctora ha estado muy arropada por su familia, entre ellos, su madre y su hermana. El gran ausente ha sido el padre de sus hijos, Joseph, con quien rompió el pasado mes de marzo de forma totalmente inesperada. Cabe recordar que la pareja se había comprometido en noviembre de 2022.

La felicidad de Carla Barber

"Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas", eran las palabras con las que una orgullosa Carla Barber anunciaba la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo. Todo ha ido a la perfección a pesar del parto prematuro y el bebé ha pesado 2,550 kg. "Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo. Mi ginecólogo de confianza en Las Palmas estaba de guardia y no imagináis lo increíble y rápido que ha sido todo", reconocía. Asimismo añadía que no había sentido dolor ni contracciones.

El inesperado nacimiento se produjo mientras disfrutaba de un tranquilo día en familia. Acudió rápidamente al hospital cuando se percató de que acababa de romper aguas en casa. "Monitor y automáticamente a quirófano", contaba. El bebé ha nacido mediante cesárea y tanto la mamá como el pequeño están exprimiendo estas primeras horas juntos. A golpe de click, la doctora ha querido dar la última hora de su estado de salud a través de las redes sociales.