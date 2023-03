Carla Barber confirma su ruptura: "Tomé la decisión más difícil de mi vida"

Carla Barber ha confirmado el fin de su relación con su novio Joseph, con quien estaba comprometida. El pasado 3 de marzo ella misma abría su corazón y, a través de unas filosóficas reflexiones, dejaba entrever que esto había ocurrido. Llena de sinceridad, ha abierto su corazón: "Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba", comenzaba a narrar. La decisión se tomó en un punto en el que tenía que pensar en la familia que estaban construyendo. Lo hizo, al final, "pensando en todo momento en mis hijos, en su bienestar y, además, en mi salud".

Este paso muy meditado y consensuado buscando lo mejor en el último semestre de embarazo en el que se encuentra. Ni mucho menos hay mala relación entre ambos. De hecho reconoce que Joseph siempre va a tener un lugar muy especial. La madurez de la relación mantenida les permite ahora alcanzar "una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos". Siempre les unirá, por el bien de los pequeños, "el cariño que nos procesamos y el amor que nos une y unirá a ellos". Estas declaraciones llegan para evitar más preguntas y poder estar más tranquilos con el proceso. Los rumores de la ruptura se hicieron constante desde que en el perfil de una red social de ella no apareciera el empresario francés por una temporada.

Ese silencio fue rápidamente notorio y las preguntas comenzaron a surgir para averiguar si finalmente había una crisis entre ellos. Las sospechas al final se han confirmado y ahora tendrá que hacer la vida por separado. Ha sido un día de muchas emociones para Carla Barber. Justo antes de sincerarse ha acudido a una clínica para realizarse una ecografía virtual y poder ver a su pequeño bebé, Romeo. Todo está yendo más que bien y, compartía, llena de orgullo y alegría que se encontraba en cerca de los 2 kilos de peso. En este proceso siempre está acompañada y guarda un hueco muy especial para Bastian, su primer hijo, que pronto se convertirá en el hermano mayor.

Carla Barber, cerca de convertirse en madre del pequeño Romeo

Nada hacía presagiar que Carla Barber se confesara de esta forma públicamente y siendo tan clara. La doctora había regresado de una escapada familiar a Marbella y disfrutado de un encuentro de amigas, cenando con sus amigas Natalia Osona y Violeta Mangriñán. Cuando más tranquila se ha sentido, con su pequeño descansando, ha dado el paso. Su última publicación fue con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Aprovechó el altavoz que le dan su millón de seguidores para felicitar a "todas las mujeres del planeta". Por la experiencia vivida con su doble maternidad reconoce que "ser madre es el trabajo más entregado, sacrifico, duro y reconocido" que hay.

Para ella ha sido toda un regalo el poder contar con sus hijos y, siempre que puede, lo comparte así. El mensaje que ha mandado no ha calado igual en todo el mundo y se ha visto obligada a puntualizar, horas más tardes, por algunas críticas que estaba recibiendo. "No me creo más ni mejor mujer por el hecho de ser madre. Para los que intenten sacarle punta a todo este mensaje hace hincapié en que es un trabajo que todos sean capaces de reconocer".